Frankfurt - Der UniEuroKapital Corporates A (ISIN LU0168092178/ WKN 136703) legt sein Vermögen in auf Euro lautende kurzlaufende Unternehmensanleihen an, unter anderem in Bankschuldverschreibungen und Nachranganleihen, wobei der Anlageschwerpunkt derzeit auf europäischen Unternehmensanleihen liegt, so die Experten von Union Investment.

