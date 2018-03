Bubendorf - Das Biochemie-Unternehmen Bachem bleibt auf Wachstumskurs. Die Baselbieter haben im Geschäftsjahr 2017 alle relevanten Kennzahlen gesteigert, wenngleich der Reingewinn unter Fremdwährungseffekten litt. Die Bedeutung des Absatzmarktes Asien hat im Berichtsjahr weiter zugenommen und so soll in Japan bald eine Niederlassung eröffnet werden.

Und die Firmenspitze ortet weitere Wachstumsmöglichkeiten. Deshalb werde Bachem auch in den nächsten Jahren unvermindert in Produktionskapazitäten investieren. 2017 lagen die Investitionen in Sachanlagen bei 45 Mio CHF. Dank des guten Geschäftsgangs und der hohen Auslastung habe das Unternehmen zudem 79 neue Stellen geschaffen, sagte Konzernchef Thomas Früh am Freitag vor Medien und Analysten.

Mehr Gewinn und Dividende

Im Berichtsjahr steigerte Bachem den Umsatz um 10,6% auf 261,6 Mio CHF. Dabei hätten Ausbauarbeiten in dem 2015 übernommenen Werk der American Peptide Company (APC) im Berichtsjahr das Umsatzwachstum limitiert. Man habe bewusst auf kurzfristige Mehrumsätze zugunsten der Produktqualität verzichtet, sagte Früh. Ein Teil der neuen Produktionskapazitäten werde daher erst mit zeitlicher Verzögerung in Betrieb genommen.

Der EBIT nahm derweil um 12,3% auf 50,6 Mio CHF zu und ...

