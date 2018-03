Die große Koalition will insgesamt 209 neue Stellen im Kanzleramt und in Bundesministerien schaffen. Die Hälfte davon entfällt auf das Innenministerium, das unter dem neuen Chef Horst Seehofer (CSU) um die Bereiche Heimat und Bauen erweitert wird. Das geht aus einem Schreiben des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuerst hatten "Spiegel Online" und die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

98 Mitarbeiter sollen im neu geschaffenen Bereich "Heimatbezogene Innenpolitik" arbeiten, der unter anderem "ein neues Fördersystem für strukturschwache Regionen, Städte, Gemeinden und Kreise" entwickeln soll. Um die Stellen kurzfristig zu besetzen, schichtet das Finanzministerium Mittel für aktuell nicht besetzte Stellen beim Zoll und der inneren Sicherheit um. Diese sollen dann mit dem endgültigen Entwurf der Regierung zum Personalhaushalt wieder aufgefüllt werden./hrz/DP/zb

