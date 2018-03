Zürich (ots) -



Die Standortmarketing-Organisation Greater Zurich Area AG (GZA)

siedelte im Jahr 2017 zusammen mit ihren kantonalen und städtischen

Partnern 100 ausländische Firmen in den acht Kantonen des

Wirtschaftsraums Zürich an. Die Unternehmen planen, in den nächsten

fünf Jahren rund 1500 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Die Gründerin

des Drohnenherstellers YUNEEC aus Hong Kong erläuterte an einer

Medienkonferenz, sich wegen des einzigartigen Innovationsumfelds mit

führenden Hochschulen und vielen verfügbaren Talenten für den Aufbau

eines Entwicklungsstandorts in der Greater Zurich Area entschieden zu

haben.



Mit 100 Ansiedlungen ausländischer Unternehmen war 2017 wie schon

das Vorjahr (105* Ansiedlungen) erfolgreich. Die neu angesiedelten

Unternehmen schufen im Berichtsjahr 834 Arbeitsplätze (Vorjahr:

446*). Sie planen, in den nächsten fünf Jahren 1471 neue Stellen

(Vorjahr: 1602*) zu schaffen.



Die fokussierte, aktive Marktbearbeitung bleibt dabei ein

wesentlicher Erfolgsfaktor. Die Mehrheit der angesiedelten

Unternehmen stammt aus Technologien und Branchen mit hoher

Innovationskraft und Wertschöpfung. Spitzenreiter sind Unternehmen

aus Informations- und Kommunikationstechnologien (27), gefolgt von

Life Sciences (15, davon 8 Medizinaltechnik sowie 7

Biotechnologie/Pharma), Maschinenindustrie (14) und

Finanzdienstleitungen (9). Mit Abstand am meisten Unternehmen kommen

aus den führenden Metropolitanregionen der USA (28), gefolgt von den

Metropolen in Deutschland (16), China (12), Korea und Italien (beide

7). Alle diese Märkte werden aktiv von der GZA bearbeitet, zum Teil

mit lokalen Mitarbeitern oder Repräsentanten.



Mehrwert durch Innovationskraft, Arbeitsplätze und Steuern



Sonja Wollkopf Walt, Geschäftsführerin der Greater Zurich Area AG,

zeigt sich mit dem Jahresergebnis zufrieden: «Wir freuen uns über die

Ansiedlung von 100 Unternehmen aus dem Ausland. Sie schaffen im

Wirtschaftsraum Zürich nachhaltig Mehrwert in Form von

Innovationskraft, Arbeitsplätzen, einer höheren Krisenresistenz und

last but not least Steuereinnahmen.» Das gute Ergebnis sei nicht

selbstverständlich angesichts der weiterhin bestehenden

Unsicherheiten bezüglich der Rahmenbedingungen in der Schweiz

(Steuerreform, Verhältnis zur EU, Kontingente für Arbeitnehmer aus

Drittstaaten) und im Ausland (US-Steuerreform, Brexit). «Das Ergebnis

bestätigt die GZA-Strategie mit ihrer starken Fokussierung auf

attraktive Metropolitanregionen und auf Unternehmen mit

wertschöpfungsintensiven Technologien und Funktionen wie Forschung &

Entwicklung», so Wollkopf Walt.



Drohnen-Unternehmen aus dem In- und Ausland setzen auf die

Technologiekompetenz in der Greater Zurich Area



An einer Medienkonferenz der GZA erläuterte der Drohnenhersteller

YUNEEC International seine Beweggründe für eine Ansiedlung in der

Greater Zurich Area. Das Unternehmen aus Hong Kong betreibt seit Ende

2016 in Schlieren ZH unter dem Namen YUNEEC Advanced Technology Labs

AG einen Entwicklungsstandort mit zurzeit 9 Mitarbeitenden und plant

bis Ende Jahr einen Ausbau auf 15 Personen. «Das Innovationsumfeld im

Wirtschaftsraum Zürich ist für ein Technologieunternehmen wie YUNEEC

einzigartig. Wir können mit führenden Hochschulen wie der ETH Zürich

zusammenarbeiten und sehr gute Ingenieure rekrutieren», führte die

Unternehmensgründerin Jiang Wenyan aus. Die sehr gute Infrastruktur,

Erreichbarkeit und hohe Verlässlichkeit hätten die Verantwortlichen

bekräftigt, in den Standort Zürich zu investieren.



«Zürich hat sich in den letzten Jahren zum weltweit führenden

Standort für die Entwicklung der Kerntechnologie für Drohnen, das

heisst Autopilot und Sensoren, entwickelt», erklärte Kevin Sartori,

Mitgründer des Start-ups Auterion AG. Für die positive Entwicklung

des Ökosystems für Drohnentechnologie im Wirtschaftsraum Zürich gebe

es mehrere Faktoren: Hochschulen von Weltruf, Wettbewerb innerhalb

und zwischen diesen Hochschulen, eine grosse und aktive

Entwickler-Community, die in Zürich entwickelte Open-Source-Plattform

PX4 sowie innovationsfreundliche Behörden, so Sartori.



Ökosysteme wichtig für die Entwicklung und Vermarktung eines

Standorts



Ökosysteme wie dasjenige für Drohnentechnologie seien für ein

erfolgreiches Standortmarketing unerlässlich, sagte

GZA-Geschäftsführerin Sonja Wollkopf Walt. «Modernes

Standortmarketing ist weit mehr als die Bereitstellung von

Informationen oder die Bewerbung harter Standortfaktoren», so

Wollkopf Walt. Vielmehr vermarkte die GZA mit ihren öffentlichen und

privaten Partnern die im Wirtschaftsraum vorhandenen technologischen

Kompetenzen und vernetze ausländische Unternehmen mit einheimischen

Firmen, Forschungsinstituten, Inkubatoren und Behörden.



*Abweichungen im Vergleich zum Jahresbericht 2016 aufgrund von

Nachmeldungen angesiedelter Unternehmen.



