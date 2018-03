=== S O N N T A G, 18. März 2018 12:45 AR/Institute of International Finance (IIF), G20-Konferenz (bis 19.3.), Buenos Aires - US/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Handelsgespräche mit Vertretern der US-Regierung, Washington - RU/Präsidentschaftswahl in Russland M O N T A G, 19. März 2018 00:50 JP/BoJ, Kurzfassung des Protokolls der Sitzung des geldpolitischen Rats vom 8./9. März *** 07:15 LU/Grand City Properties SA, Jahresergebnis, Luxemburg *** 07:30 DE/Talanx AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK), Hannover *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar 08:00 EU/Treffen der EU-Außenminister, ca 16:30 PK, Brüssel 10:00 EU/EZB, Vorabveröffentlichung aus Wirtschaftsbericht zu "Liquidität des Eurozone-Staatsanleihemarkts seit Beginn des Ankaufprogramms PSPP" 11:00 DE/Volkswagen Financial Services AG, Jahres-PK, Frankfurt *** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 11:30 DE/Bundesverband deutscher Banken (BdB), PG zum Thema: "Ein Jahr vor dem Brexit - was bleibt zu tun?", Frankfurt 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht März 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, gemeinsame PK vor dem Gespräch mit der isländischen Premierministerin Jakobsdottir, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:00 PL/Bundeskanzlerin Merkel, Gespräch mit dem polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki, Warschau *** 19:00 DE/EZB-Direktor Mersch, Rede zum Thema: "Herausforderungen für die Geldpolitik 2018" beim Schweizerisch-Deutschen Wirtschaftsclub, Frankfurt *** 21:00 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q, Redwood Shores *** - AR/G20, Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure (bis 20.3.), Buenos Aires - Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: DAX + NEUAUFNAHME - Covestro DAX + HERAUSNAHME - Prosiebensat.1 MDAX + NEUAUFNAHME - Aroundtown - Prosiebensat.1 - Rocket Internet MDAX + HERAUSNAHME - Covestro - Steinhoff International - Südzucker TecDAX + NEUAUFNAHME - Aumann - Isra Vision TecDAX + HERAUSNAHME - Adva Optical Networking - GFT Technologies SDAX + NEUAUFNAHME - Corestate Capital - Jost Werke - Steinhoff International - Südzucker SDAX + HERAUSNAHME - Aroundtown - Gerry Weber International - MLP - Rocket Internet Scale 30-Index + NEUAUFNAHME - Daldrup & Söhne Scale 30-Index + HERAUSNAHME - Ringmetall FTSE-100 + NEUAUFNAHME - Royal Mail + HERAUSNAHME - Hammerson ATX + NEUAUFNAHME - AT&S Austria Technologie & Systemtechnik - FACC ATX + HERAUSNAHME - Agrana Beteiligungs-AG - Zumtobel Group ===

