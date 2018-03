Nach einer Abstufung von "Buy" auf "Hold" durch Hauck & Aufhäuser sind Aktien von Takkt am Freitag an das Ende des SDax gerutscht. Sie büßten 5,3 Prozent auf 21,40 Euro ein. Die Papiere waren am Mittwoch mit 23,35 Euro noch auf ein Rekordhoch gestiegen, hatten anschließend aber wieder nachgegeben.

Der Online-Versandhändler für Geschäftsausstattungen dürfte es auf dem US-Markt mit einer eher schwachen Nachfrage zu tun bekommen, schrieb Analyst Christian Salis. Dort erlöse Takkt 45 Prozent des Umsatzes. Gleichzeitig dürften höher als erwartet ausfallende Investitionen in die Digitalisierung auf die Profitabilität drücken./bek/tos

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007446007

AXC0189 2018-03-16/15:54