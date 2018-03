Die bessere Stimmung gegenüber dem Dollar ließ den USD/CAD zum neuen Jahreshoch bis knapp unter 1,3100 steigen. USD/CAD steigt mit US Daten Das Paar kann seine Rallye die 2. Sitzung in Folge ausbauen und so steigt der Kurs in die Nähe der 1,3100, während der kanadische Dollar von Schwäche geprägt ist. Der USD profitierte von der Veröffentlichung der ...

