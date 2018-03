Beratungsmodus hilft Händlerkunden ab sofort dabei, das volle Potenzial des bevorstehenden Saisongeschäfts zu nutzen.

Ebenfalls neu: Einmal im Monat können Kunden an einer interessanten Umfrage teilnehmen.

Große Auswahl aktueller Sommer- und Ganzjahresreifen aller Marken und Modelle im Onlineshop erhältlich.

Das Sommergeschäft stellt jährlich hohe Anforderungen an Autowerkstätten und Reifenhändler. Rechtzeitig zum Saisonstart führt Autoreifenonline.de, der Geschäftskunden-Onlineshop von Europas führendem Internet-Reifenhändler Delticom, deshalb ein neues Feature ein, das Shop-Kunden ihre tägliche Arbeit erleichtern soll: So ist auf Autoreifenonline.de ab sofort ein Beratungsmodus verfügbar. Beim Wechsel von der Einkaufs- in die Verkaufsansicht werden hier statt der tatsächlichen Einkaufspreise die eigenen Endkundenpreise angezeigt. Dafür hinterlegen Nutzer von Autoreifenonline.de einfach ihre individuellen Aufschläge für die verschiedenen Artikelgruppen. Aus den Aufschlägen und dem Einkaufspreis berechnet der Onlineshop automatisch den persönlichen Endkundenpreis. Daneben ist auch die gewohnte Einkaufsansicht weiter verfügbar.

"Wir wollen als Partner unserer Geschäftskunden die Nutzung unseres Onlineshops für sie so einfach und komfortabel wie möglich machen. Ergänzend zu unseren günstigen Preisen und kurzen Lieferzeiten bieten wir ihnen mit dem neuen Shop-Feature deshalb künftig auch Unterstützung bei Kunden- bzw. Verkaufsgesprächen", erklärt Andreas Faulstich, Leiter B2B bei Autoreifenonline.de.

Neben der neuen Shop-Funktion bleibt Altbewährtes bei Autoreifenonline.de natürlich ebenfalls weiter bestehen: Es gibt keine Mindestbestellmengen oder Liefergebühren, dafür aber vielfältige Zahlungsoptionen und Rückgabemöglichkeiten. Um Händlerkunden größtmögliche Flexibilität zu ermöglichen, verfügt der Onlineshop außerdem über ein umfassendes Angebot an Reifen unterschiedlichster Marken und Modelle, von leistungsstarken Premiumprodukten bis hin zu günstigen Qualitätsreifen. Zu den Neulingen im Sortiment gehören unter anderem die PKW-Sommerreifen Falken Ziex 310 und Michelin Primacy 4 sowie die ebenfalls neu verfügbaren Motorradreifen Michelin Road 5 und Bridgestone T31. Auch für preisbewusste Kunden gibt es etwas Neues im Portfolio: Autoreifenonline.de bietet aktuelle Sommerreifen der Marke CST in mehr als 60 Dimensionen, darunter der Marquis MR61, der Medallion MD-A1 und der Adreno Sport AD-R8. So ist für jeden individuellen Anspruch das passende Produkt dabei.

Damit Autoreifenonline.de künftig noch besser auf die Wünsche und Erwartungen seiner Kunden eingehen kann, gibt es auf der Shopseite außerdem ein neues Umfrage-Tool mit monatlich wechselnden Fragen rund um das Thema Reifen. Andreas Faulstich erläutert: "Für uns ist wichtig, Händlern die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Saisongeschäft zu ermöglichen. Je genauer wir unser Angebot auf ihren jeweiligen Bedarf abstimmen können, desto größer ist für sie die Chance auf Umsatz. Die Umfragen sollen uns dabei helfen, die Bedürfnisse und Ansprüche, die unsere Kunden an Reifen stellen, noch besser zu verstehen."

Neben der praktischen neuen Shop-Funktion und den vielfältigen Einkaufsvorteilen bietet Autoreifenonline.de Händlerkunden auch viel Potenzial für Neukundengewinnung. Die Kooperation als Montagepartner ermöglicht es beispielsweise, das eigene Geschäft um diejenigen Kunden zu erweitern, die ihre Reifen in einem der Delticom-B2C-Shops (ReifenDirekt.de, Tirendo.de, MotorradreifenDirekt.de) bestellen. Das schafft eine effektive Verbindung von Online- und Offline-Handel.

Über Autoreifenonline.de

Autoreifenonline.de ist der exklusive deutsche Onlineshop der Delticom AG für Werkstätten, Händler, Großhändler und Service-/Montagestationen mit Reifen aller Typen und KFZ-Zubehör. Mit über 15 Jahren Kompetenz im Online-Reifenhandel bietet das B2B-Fachteam von Autoreifenonline.de seinen Geschäftskunden ein herausragend umfangreiches Sortiment an Pkw-Reifen und Motorradreifen aller Marken und Größen für alle Fahrzeugtypen, Leicht-Lkw- und Lkw-Reifen, Busreifen, Spezialreifen, Kompletträdern, Pkw-Ersatzteilen und Zubehör, Motoröl sowie Batterien. Händlerkunden profitieren neben guten Einkaufskonditionen von zeitsparenden Reifen-Suchfunktionen im Onlineshop, hoher Verfügbarkeit, einer zuverlässigen Lieferung dank eigenen Lagern sowie der einfachen Anmeldung und Nutzung ohne versteckte Kosten ab dem ersten Reifen.

Onlineshops für Händler und Werkstätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz: www.Autoreifenonline.de, www.Autoreifenonline.at, www.Autoreifenonline.ch und 24 weiteren Ländern.

Informationen über das Unternehmen: www.delti.com

Reifentests: www.Reifentest.com

