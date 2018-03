Die neue GroKo muss sich mehr um Bürokratieabbau und ländliche Raume kümmern, fordert DIW-Ökonom Kritikos. Warum sonst die AfD profitieren könnte - und mit welcher Wirtschaftspolitik man gegen die Partei punkten kann.

WirtschaftsWoche: Herr Kritikos, viele Verbände und Unternehmen warnen vor einer Regulierungswelle durch die neue Regierung. Dabei geht es der deutschen Wirtschaft gerade so gut wie lange nicht mehr. Was soll das Gezeter?Alexander Kritikos: Es stimmt: Die deutsche Wirtschaft boomt. Mittlerweile mit kleinen Schwankungen seit fast zehn Jahren. Zur Wahrheit gehört auch, dass die Bürokratiebelastung in Deutschland immer weiter zunimmt. Das fängt bei Unternehmensgründungen an und hört bei Dokumentationspflichten im Tagesbetrieb auf. Und jedes Jahr kommen neue Vorschriften und Gesetze dazu. Vor allem die kleinen Betriebe belastet das stark.

Die Entfremdung zwischen Politik und Wirtschaft wächst?Bürokratieabbau ist jedenfalls keine Priorität der Politik, obwohl das Schlagwort in jedem politischen Programm auftaucht. Und die Politik gibt sich auch nicht besonders viel Mühe, Vorschriften so zu gestalten, dass Kleinstbetriebe sie möglichst einfach umsetzen können. Das beste Beispiel dafür ist der Mindestlohn. Natürlich haben Kontrollen ihre Berechtigung, gerade weil der Mindestlohn nicht überall implementiert wird, wo er sollte. Aber gerade für kleine Betriebe ist der Dokumentationsaufwand viel zu groß.

Also lieber das ein oder andere Schlupfloch riskieren und dafür einfache Vorschriften haben?Nein. Es gibt ganz andere Wege, die Bürokratiebelastung abzubauen. Der wichtigste wäre die Kodifizierung von Gesetzen. Man könnte einfach alle Rechtssätze zu einem Thema zusammenfassen und straffen. Das würde schon viel helfen. Genauso wichtig wäre es, alte Gesetze, die keine Relevanz mehr haben, außer Kraft zu setzen. Das passiert aber nicht immer. Also wächst der Berg an Regulierungen und Vorschriften stetig an.

Die neue Regierung will das ändern ...

