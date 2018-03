Der Unternehmerverband Mülheimer Wirtschaft, ein Arbeitgeberverband, der rund 180 Firmen in Mülheim an der Ruhr betreut, hatte im Rahmen des Arbeitskreises Schule/ Wirtschaft zusammen mit dem Lehrerarbeitskreis der kommunalen Koordinierungsstelle Übergang Schule - Beruf NRW der Stadt Oberhausen, Pädagogen zu der Betriebserkundung eingeladen. Hinter der Veranstaltung stand die Idee, einen Eindruck der vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten bei Menerga zu vermitteln, welchen die Lehrer im Anschluss an ihre Schüler weitergeben. Dadurch sollen sie auch auf weniger bekannte, aber dennoch zukunftsversprechende Berufsoptionen in der Region aufmerksam gemacht werden. "Ihre Schüler werden wahrscheinlich nicht immer ihren Traumberuf in ihrer Lieblingsstadt finden. Sie müssen deshalb mobil im Kopf und in den Beinen sein", wünschte sich Jennifer Middelkamp, Pressesprecherin des Unternehmerverbandes, über den Zweck des Lehrerbesuches. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...