Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Nach der heutigen Auslosung des Viertelfinales in der UEFA Champions League muss der FC Bayern München gegen den FC Sevilla antreten. Am Dienstag, 3. April 2018, geht es für die Münchener zunächst nach Sevilla, das Rückspiel in der heimischen Arena folgt am Mittwoch, 11. April 2018. Das ZDF überträgt beide Spiele live ab 20.25 Uhr.



https://presseportal.zdf.de/pm/champions-league/



https://zdfsport.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDFsport



http://facebook.com/ZDFsport



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121