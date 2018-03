Im vergangenen Jahr machte die Energiewende in Deutschland einen großen Schritt nach vorne - zumindest im Strombereich. Hier stieg der Anteil der Erneuerbaren auf über 36 Prozent, die Stromproduktion in der Photovoltaik legte um fast fünf Prozent zu. Im Wärme- und Verkehrssektor passiert indes weiterhin nicht viel, wie ein Bericht des Umweltbundesamtes zeigt. So wurde in der Wärme ein steigender Energiebedarf durch fossile Energieträger gedeckt.Die guten Zahlen vorweg: Nach einer Stagnation des Erneuerbaren-Anteils am deutschen Bruttostromverbrauch 2016 ist er im vergangenen Jahr von 31,6 auf ...

