Paris - Der Teilfonds DNCA Invest - Infrastructures (LIFE) (ISIN LU0309082369/ WKN A0M2K0) ist bestrebt, den MSCI Europe Infrastructure Net Index über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen, so die Experten von DNCA Investments.Der Beginn des Jahres habe beiderseits des Atlantiks unter dem Vorzeichen ansteigender Zinssätze gestanden. Die symbolische Schwelle von 3% für die 10-jährigen Staatsanleihen rücke immer näher, während der neue FED-Präsident den Weg für eine vierte Zinsanhebung in diesem Jahr geebnet habe. Allerdings würden die Inflationsprognosen noch nicht höher ausfallen als die Inflationserwartungen. Die Beschleunigung über die 2%-Schwelle hinaus sei in den Vereinigten Staaten noch lange nicht erreicht und vor allem sei festzuhalten, dass die Inflation in Europa nach wie vor schwach bleibe (sie bewege sich bei etwa 1,3% für den Verbraucherpreisindex der Eurozone).

