"Endlich Freitag" - das hat sich wohl ein Großteil der Marktteilnehmer gedacht. Trump poltert weiter über Handelszölle und schmeißt seine Berater via Twitter raus, bei EON und RWE sollen aus Konkurrenten Partner werden und einer der größten Börsengänge wird durch eine technische Panne verzögert. Alles was in dieser Woche bewegte, sehen Sie in dieser Sendung. Johanna Claar und Franziska Schimke nehmen Sie mit auf einen Konjunktur- und Finanzmarkt-Rundgang an der Frankfurter Börse.