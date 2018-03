Liebe Leser,

die RWE-Aktie konnte in dieser Woche, Stand Freitagnachmittag, ein Plus von 10,4 % verzeichnen. In der Spitze lag das Plus leicht höher. Charttechnisch betrachtet hat die Aktie damit sowohl die primäre Abwärtstrendlinie sowie den 200-Wochen-Durchschnitt per Up-Gap überwinden können. Das Plus lag bereits in der vergangenen Woche bei über 13 %. Womöglich in Erwartung der Ergebnisse per Geschäftsjahr 2017. Wie auch bei E.ON war jedoch hauptsächlicher Grund für die stark positive ... (David Iusow)

