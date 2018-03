Mainz (ots) - Samstag, 17. März 2018, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Katrin Müller-Hohenstein



Gast: Fredi Bobic, Vorstand Sport Eintracht Frankfurt



Fußball-Bundesliga, 27. Spieltag Topspiel: VfL Wolfsburg - FC Schalke 04



Borussia Mönchengladbach - Hoffenheim Eintracht Frankfurt - 1. FSV Mainz 05 FC Augsburg - Werder Bremen Hamburger SV - Hertha BSC SC Freiburg - VfB Stuttgart (Freitag)



Fußball: Zweite Liga, 27. Spieltag Union Berlin - Jahn Regensburg SV Sandhausen - VfL Bochum 1. FC Kaiserslautern - FC St. Pauli



Paralympics - Highlights vorletzter Wettkampftag







Montag, 19. März 2018, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich Moderation: Ingo Nommsen



Start der "Volle Kanne"-Glückswoche - Die Neurobiologie des Glücks Fehlende Ärzte auf dem Land - Was kann man gegen den Mangel tun? 45 Jahre Sesamstraße - Wir feiern Samson, Tiffy und Co.



Gäste: Nadine Wrietz, Schauspielerin Gesine Cukrowski, Schauspielerin







Montag, 19. März 2018, 12.10 Uhr



drehscheibe Moderation: Tim Niedernolte



Letzter Ausweg Tafel - Wer braucht Hilfe in Quedlinburg? Alleskönner Zahnpasta - Kleine Haushaltstipps Expedition Deutschland: Wittenberg - Mit jedem Tag glücklicher







Montag, 19. März 2018, 17.10 Uhr



hallo deutschland Moderation: Sandra Maria Gronewald



Die Sesamstraße wird 45 - wir feiern - Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum?







Montag, 19. März 2018, 17.45 Uhr



Leute heute Moderation: Karen Webb



Trystan Pütter im Porträt - Der Schauspieler unterwegs in Berlin Auszeichnung für Regina Ziegler - Carl-Laemmle-Preis in Laupheim Filmpremiere mit Henning Baum - "Jim Knopf" neu im Kino







Montag, 19. März 2018, 19.25 Uhr



WISO Moderation: Marcus Niehaves



WISO-Tipp: Frühjahrsputz - So geht's umweltfreundlich



Die Sonne bringt es an den Tag: Schmutz und Staub, der sich gekonnt in der Dunkelheit des Winters versteckt hielt. Höchste Zeit für den Frühjahrsputz! Schnell und gründlich sollen Wohnung oder Haus wieder glänzen. Dazu gibt es im Supermarkt ein ganzes Arsenal vermeintlich starker und kraftvoller Reinigungsmittel. Doch viele Putzmittel belasten das Abwasser erheblich. Außerdem kann es zu gesundheitlichen Reizungen kommen, etwa durch allergieauslösende Duftstoffe oder Konservierungsmittel. Dabei gibt es zahlreiche umweltfreundliche Alternativen: spezielle Reiniger, die mit dem sogenannten Blauen Engel oder mit dem EU-Umweltzeichen gekennzeichnet sind. Zweite Möglichkeit: Reinigungsmittel aus simplen Hausmitteln wie Essig, Zitronensäure oder Natron selbst herstellen. Das ist nicht nur umweltschonend, sondern auch besonders billig. Auf welche herkömmlichen Reinigungsmittel kann man verzichten? Auf welche Inhaltsstoffe sollte man achten? Und welche Hausmittel eignen sich zum Putzen?



Weitere Themen: Oma-Trick: Smartphone-Kauf - Verkäufer auf dem Prüfstand Kredit nur nach Konto-Einsicht - Was können Banken verlangen? Geld verdienen mit Online-Texten - Was verdient eine Modebloggerin?



