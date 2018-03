Na, sauer? Das Auto wird das bald erkennen können - dank künstlicher Intelligenz. Es ist nur ein Beispiel, wie die Technologie die Wirtschaft verändert.

Was ist mit der Maschine nicht in Ordnung? Um das zu analysieren, musste Trumpf bislang einen Spezialisten losschicken, der in der Fabrik des Kunden nachsieht. Doch der Marktführer für Lasertechnik hat ein Verfahren entwickelt, um die Bestandsaufnahme deutlich zu erleichtern.

Seit kurzem gibt es eine Smartphone-App, die die Geräusche der Maschinen analysiert - und mithilfe künstlicher Intelligenz mögliche Probleme skizziert. So lassen sich beispielsweise Vibrationen identifizieren, die das Gehör nicht erkennen. Jeder Techniker kann damit das Problem einkreisen - was die Wartung deutlich erleichtert.

Dieses Beispiel steht für einen Trend: Künstliche Intelligenz bietet Werkzeuge, Probleme aller Art in allen Branchen zu lösen. Auf der Handelsblatt-Tagung "Künstliche Intelligenz" in München zeigten neben dem Maschinenbauer Trumpf auch Firmen wie der Modehändler Zalando und die Bank Comdirect, wie sie die Technologie einsetzen.

Der Einsatz sei nicht nur eine Option, sondern Pflicht, betonte Sabine Schoon, die bei Comdirect den Bereich Corporate Strategy & Consulting leitet - beim intelligenten Umgang mit Daten gehe es um "Make or Break". Zalando will das Unternehmen gar mithilfe von KI umbauen.

Ein Kasten voller Werkzeuge

Der Begriff künstliche Intelligenz ist schillernd - er suggeriert, dass ein Geist in der Maschine lebt, der dem Menschen je nach Lesart Arbeit ab- oder wegnimmt. Dabei handelt es sich um viele einzelne Technologien: Sprach-, Gesichts- und Bilderkennung etwa, oder die Analyse von Verbindungen und semantischen Zusammenhängen.

Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...