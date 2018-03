Adel Al-Saleh will den Umbau schnell vorantreiben. Um die Kosten zu drücken, soll es künftig auch mehr Mitarbeiter in Indien geben.

Die kriselnde Telekom-Großkundensparte "T-Systems" steht unter ihrem neuen Chef Adel Al-Saleh vor einem grundlegenden und schnellen Umbau. Er will so für Wachstum sorgen - aber auch die Kosten ins Visier nehmen.

Der 54-jährige stimmt die Beschäftigten bereits darauf ein, dass es künftig deutlich mehr Mitarbeiter in Indien geben soll, wo die Kosten niedriger sind.

"Es gibt eine Reihe von Themen, die wir sehr schnell angehen müssen. Das Unternehmen muss sich rasch ändern", sagte Al-Saleh, der zu Jahresbeginn sein Amt übernommen hatte, in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters.

Dies müsse innerhalb der nächsten zwölf bis 24 Monate geschehen. Der Vertrieb müsse am Kunden ausgerichtet, Wachstumsfelder genau identifiziert und der Tanker T-Systems nach diesen ausgerichtet werden. Die Aktien des Mutterkonzerns Telekom notierten am Nachmittag mit einem Plus von mehr als einem Prozent bei 13,29 Euro.

Al-Saleh sagte, auch die Zusammensetzung der Belegschaft müsse sich verbessern. Aktuell verfüge T-Systems - anders als Wettbewerber - nicht über genug Mitarbeiter in Ländern mit niedrigeren Kosten. "Wir brauchen mehrere Tausend Mitarbeiter in Indien - die wir aktuell nicht haben", betonte Al-Saleh. "Die Kostenstrukturen bei T-Systems sind eine Herausforderung."

Das Unternehmen sei zu komplex. Um dies zu ändern, wolle er auch mit ...

