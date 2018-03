ROUNDUP 2: EU will Eskalation im Handelsstreit abwenden - Altmaier in die USA

BERLIN/BRÜSSEL - Im Handelskonflikt zwischen der EU und den USA sollen Verhandlungen die Gefahr einer weiteren Eskalation bannen. Der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) fliegt am Sonntag zu Gesprächen nach Washington. Das sagte ein Sprecher Altmaiers am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte das "ARD-Hauptstadtstudio" darüber berichtet. Geplant sind Gespräche mit hochrangigen Regierungsvertretern. Die Reise soll bis Dienstag dauern.

ROUNDUP/Medien: US-Sicherheitsberater McMaster vor der Ablösung

WASHINGTON - Der Nationale Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster steht offensichtlich vor der Entlassung und eine weitere Schlüsselposition in der US-Politik damit kurz vor der Neubesetzung. Nach Informationen des Senders CNN ist die Ablösung des Generals ausgemachte Sache. Das Weiße Haus suche nach einer geeigneten Folgelösung, sowohl für die Funktion des Sicherheitsberaters, als auch für McMaster persönlich.

Paris und Berlin wollen Fahrplan für Eurozonen-Reformen bis Juni

PARIS - Deutschland und Frankreich wollen sich bis Juni auf einen gemeinsamen Fahrplan für Reformen in der Eurozone verständigen. "Das ist enorm viel Arbeit", sagte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire am Freitag in Paris nach einem Treffen mit dem neuen Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD).

US-Handelskonflikt: EU veröffentlicht Liste für möglichen Gegenschlag

BRÜSSEL - Die EU hat offiziell die Liste von US-Produkten veröffentlicht, die im Fall eines anhaltenden Handelskonflikts mit neuen Zöllen belegt werden könnten. Zu den aufgeführten Waren zählen Whiskey, Motorräder, Jeans und Tabakprodukte. Es sind aber auch Nahrungsmittel oder Stahlprodukte dabei.

USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA hat die Industrieproduktion im Februar überraschend stark zugelegt. Sie sei im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Prozent gestiegen, teilte die US-Notenbank Fed am Freitag in Washington mit. Analysten hatten nur einen Zuwachs um 0,4 Prozent erwartet.

USA: Michigan-Konsumklima steigt auf 14-Jahreshoch

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher ist im März auf einen 14-jährigen Höchststand gestiegen. Wie die Universität von Michigan am Freitag mitteilte, erhöhte sich das von ihr erhobene Konsumklima zum Vormonat um 2,3 Punkte auf 102,0 Zähler. Das ist der höchste Wert seit Januar 2004. Analysten hatten dagegen einen Rückgang auf 99,3 Punkte erwartet.

Nettozahler Schweden zurückhaltend bei mehr Geld für EU-Haushalt

BERLIN - Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven hat sich äußerst zurückhaltend über eine Aufstockung der Haushaltsmittel seines Landes für die EU geäußert. Löfven sagte am Freitag in Berlin nach einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, Schweden werde es keinesfalls akzeptieren, seine Sozialreformen aufzugeben, weil es mehr Mittel in den EU-Haushalt zahlen müsse. Im übrigen müsse man auch über die Prioritäten, die die EU derzeit setze, neu nachdenken. Sowohl Schweden als auch Deutschland sind Nettozahler in der EU.

USA: Baubeginne fallen deutlich

WASHINGTON - Die US-Bauwirtschaft hat sich im Februar eher schwach entwickelt. Sowohl die Zahl der neu begonnenen Bauten als auch die Genehmigungen für Neubauten gingen deutlich zurück. Dies geht aus Zahlen des Handelsministeriums vom Freitag hervor.

Eurozone: Anstieg der Arbeitskosten schwächt sich weiter ab

BRÜSSEL - In der Eurozone hat sich der Anstieg bei den Arbeitskosten Ende 2017 weiter abgeschwächt. In den Monaten Oktober bis Dezember seien die Arbeitskosten pro Stunde im Jahresvergleich um 1,5 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag in Brüssel mit. Im dritten Quartal 2017 waren die Arbeitskosten noch um 1,6 Prozent zum Vorjahr gestiegen und im zweiten Quartal um 1,9 Prozent.

Italien: Inflation schwächt sich deutlich ab

ROM - Die Inflation in Italien hat sich im Februar deutlich abgeschwächt. Gemäß einer zweiten Schätzung des Statistikamts Istat vom Freitag stiegen die Verbraucherpreise, berechnet nach europäischer Methode (HVPI), um lediglich 0,5 Prozent zum Vorjahresmonat. Das ist die niedrigste Inflationsrate seit Dezember 2016. Die Teuerung fiel noch schwächer aus, als in einer ersten Schätzung mit 0,7 Prozent ermittelt. Im Januar hatte die Rate mit 1,2 Prozent noch deutlich höher gelegen.

Japans Parlament gibt grünes Licht für zweite Amtszeit von Notenbankchef Kuroda

TOKIO - Der Gouverneur der japanischen Zentralbank, Haruhiko Kuroda, bleibt weitere fünf Jahre im Amt. Beide Kammern des Parlaments segneten am Freitag einen entsprechenden Vorschlag der Regierung ab. Damit dürften die Währungshüter der Bank of Japan (BoJ) ihre ultralockere Geldpolitik fortsetzen.

GESAMT-ROUNDUP/Nach US-Stahlzöllen: Spitzentreffen in Hannover will Importquoten

HANNOVER - Niedersachsens Stahl und Aluminiumindustrie befürchtet durch die angekündigten US-Zölle eine Umlenkung des Handels und damit eine Überschwemmung des europäischen Marktes mit billigem Importstahl. "Es werden dann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit die nicht mehr in die USA exportierten Mengen Stahl ihren Weg nach Europa finden", sagte der Chef des zweitgrößten deutschen Stahlherstellers Salzgitter, Jörg Fuhrmann, nach einem regionalen Spitzentreffen der Branche am Freitag in Hannover. Die EU-Kommission müsse entsprechende Handelsschutzmaßnahmen ergreifen und für bestimmte Länder Quoten festgelegen. Bei einer Überschreitung würden dann Zölle anfallen.

