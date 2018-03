Der Wiener Rentenmarkt hat am Freitag im Verlauf leichte Kursgewinne realisiert. Die 30-jährige Referenzanleihe der Republik zog um 0,32 Prozent an. Bei den Staatspapieren in Europa gab es unterdessen keine klare Tendenz und nur geringfügige Kursveränderungen.An der Datenfront wurde am Vormittag die aktuelle Wifo-Konjunkturprognose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...