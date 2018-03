Der Wein in Ihrer Küche, warum haben Sie ausgerechnet den gekauft? Weil er gut schmeckt, na klar. Aber auch das Etikett spielt eine immer größere Rolle. Das merken auch deutsche Weinbauern und setzen auf hippes Design.

Winzer greifen bei der Beschreibung ihres Weins gern tief in die Wortschatz-Kiste. Von blumigen Aromen ist die Rede, von fruchtig, grasig, würzig, nussig oder vegetativ - um nur einige Ausdrücke zu nennen. Ihre Flaschen-Etiketten hingegen sind bislang eher eine nüchterne Angelegenheit: häufig schwarze Schrift auf Weiß mit Name, Herkunft, Jahrgang des Rebsaftes und anderen Angaben.

Die Optik ändert sich nun allmählich - immer mehr Winzer setzen auf kreativ gestaltete Etikette mit originellen Namen. "Kartell-Cuvée", "Tohuwabohu" oder "Lesestoff" ist auf manchen Flaschen zu lesen. Ein Rotwein heißt als Pseudo-Bibelspruch-Fragment: "Unser täglich Rot". Ein Wein aus Grauburgunder-Trauben nennt sich: "Nachts sind alle Burgunder grau". Ein anderer aus den Rebsorten Portugieser und Dornfelder kommt als "Pornfelder" daher, ein weiterer heißt "Fuck Off Intolerance" samt Stinkefinger als Abbildung.

Die bewusst andersartigen Aufschriften sind ein Trend in der Branche. Weg von traditionellen, einander ähnlichen Etiketten, hin zur frechen Bildsprache und zu einprägsamen Wörtern - so das Motto junger Winzer. An diesem Sonntag startet in Düsseldorf die Fachmesse Pro Wein, bei der auch der Coolness-Faktor ein großes Thema sein wird.

Gut so, applaudiert das Deutsche Weininstitut den jungen Wilden. Man habe "teilweise immer noch ein verstaubtes Image", sagt Geschäftsführerin Monika Reule. Etiketten seien mitunter "sehr traditionsbewusst". Sie hält es daher für angebracht, dass manch ein Winzer andere Wege ausprobiere und "modern und cool" auftrete. Der deutschen Weinbranche geht es gut, auch dank der Klimaerwärmung haben sich die Anbaumöglichkeiten im Land ...

Den vollständigen Artikel lesen ...