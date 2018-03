Finanzminister Scholz und sein französischer Kollege Le Maire zeigen sich beim Thema Bankenunion sehr optimistisch. Beide wollen weniger durch Rhetorik als durch Sacharbeit glänzen.

Fliegender Start für Bundesfinanzminister Olaf Scholz: Am dritten Tag seiner Amtszeit hat er sich am Freitag seinen französischen Kollegen Bruno Le Maire in Paris getroffen. Es war aber keineswegs ein reiner Höflichkeitsbesuch. Die beiden Finanzminister haben gleich die Arbeit aufgenommen.

Bis Juni, so Le Maire, solle eine deutsch-französische Roadmap für die europäische Bankenunion als Grundlage für einen Beschluss aller Mitgliedstaaten stehen. Scholz bestätigte, Le Maire und er würden "beherzt losarbeiten: wie bekommen wir die Reform der Eurozone voran. Darum geht es. Die Gespräche heute sind gut verlaufen. Wir haben ganz konkret über viele Fragen gesprochen."

"Wir wollen spektakuläre Ergebnisse erreichen, keine Erklärungen", sagte der Le Maire. Deutschland und Frankreich stünden gemeinsam vor einer historische Aufgabe, dem Aufbau einer stabilen und leistungsfähigen Eurozone sowie der Verteidigung der europäischen Werte in der Welt.

"Das deutsch-französische Tandem muss seiner Rolle als Impulsgeber gerecht werden, niemand wird es ersetzen und seine Aufgabe erfüllen." Mit deutlicher Neigung zu Klartext fügte der Franzose hinzu: "Dass wir enge Freunde sind, wissen wir alle. Doch um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...