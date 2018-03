So kann man in Deutschland Gerichte beschäftigen, denn wirkliche Probleme haben wir wohl nicht. Eine 80-jährige bekennende Feministin hat nun bereits in dritter Instanz dagegen geklagt, dass sie von ihrer Sparkasse Formulare ausgehändigt bekommt, in der von "Kunde", "Kontoinhaber", "Sparer" die Rede ist - nicht aber von "Kundin", "Kontoinhaberin", ...

