PARIS/BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Frankreich wollen bis Juni einen gemeinsamen Fahrplan für die Reform der Eurozone vorlegen. Das kündigte der französische Finanzminister Bruno Le Maire bei einer Pressekonferenz mit dem neuen Bundesfinanzminister Olaf Scholz in Paris an. Bei dem Treffen wurden auch unterschiedliche Sichtweisen beider Länder mit Blick auf die Reform deutlich. Scholz sprach sich jedoch auch ausdrücklich lobend über die Tatsache aus, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Vorschlägen für die Reform vorangegangen sei.

"Wir haben uns sehr gefreut über die engagierten Initiativen des französischen Präsidenten", sagte Scholz. "Das ist ein gutes Signal für Europa." Deutschland sei "sehr froh" darüber. "Wir wollen dieses Signal aufgreifen und versuchen, Stück für Stück gemeinsame konkrete Ziele zu entwickeln, die wir dann verfolgen können."

Scholz mahnte "Fortschritte" zum Beispiel für die Bankenunion an, denn Europa könne nicht bei dem heutigen Stand bleiben. "Wir müssen vorankommen im Hinblick auf die Bankenunion zum Beispiel, wir müssen vorankommen, was all die Fragen und Vorschläge betrifft, die im Raum sind", sagte der deutsche Finanzminister. Über die Vorschläge müsse "konkret so diskutiert werden, dass sie am Ende von allen akzeptiert werden" könnten.

"Bei Freundschaft geht es auch darum, die Differenzen zu erkennen, die gelöst werden sollten", meinte Le Maire. Man habe "eine Reihe sehr konkreter Differenzen" auf den Tisch gelegt, die sehr bedeutende Konsequenzen hätten. "Und ich garantiere, wir werden sie lösen", erklärte der französische Minister.

Zum Thema Handelspolitik mahnte Scholz, es gelte "sicherzustellen, dass nicht der Protektionismus die Szenerie der nächsten zehn, zwanzig Jahre bestimmt". Die Europäische Union werde eine gemeinsame Antwort auf die von den USA angekündigten Schutzzölle finden müssen, damit sich die Welt nicht auf diesen Weg begebe. "Ich bin aber optimistisch, dass wir das auch Stück für Stück hinkriegen können", sagte der Bundesfinanzminister.

