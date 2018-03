Ich war gerade auf dem Mobile World Congress. Nun bin ich etwas ernüchtert, wie "modern" es in Deutschland in Sachen Digitalisierung zugeht. Ein Brief an Dorothee Bär.

Liebe Frau Bär,

ich freue mich, dass Sie das neue Gesicht sind, das Digitalisierung in Deutschland vorantreiben soll. Weil Sie das Thema leidenschaftlich vertreten und ihm Gewicht verleihen, egal, wie man sich gerade darüber empört oder zu anderen Positionen steht. Mir liegt sehr am Herzen, dass es endlich weitergeht und Deutschland die Chancen der Digitalisierung nicht verstreichen lässt.

Ihre berühmten Flugtaxis waren das Trending-Topic auf Twitter, das ist doch ein guter Anfang. Endlich gibt es eine breitere Debatte und wir sollten loslegen, statt aufeinander rumzuhacken. Schauen wir nach Neuseeland oder zur SXSW nach Austin, scheint der Einsatz von Flugtaxis doch nicht so fern, wie einige vermuten. Ich finde es toll, dass Sie visionäre Konzepte aufgreifen und sich davon inspirieren lassen. Denn egal, ob diese aus heutiger Perspektive sinnvoll oder realistisch sind: Wer aufhört zu träumen, braucht mit Veränderung gar nicht erst anzufangen!

Um zu sehen, wie Digitalisierung zum Nutzen aller gestaltet werden kann, braucht man gar nicht zu träumen, sondern einfach nur nach Barcelona zu fliegen. Von dort komme ich gerade mit frischen Eindrücken vom "Mobile World Congress" zurück.

In Katalonien gibt es eine Innovationspolitik, die Früchte trägt. Selbstfahrende U-Bahnen, ...

