Der Eurokurs könnte seinen Konsolidierungskurs auf kurzfristiger Sicht fortsetzen, schrieben die Experten der UOB Group in einem täglichen Marktkommentar. Wichtige Zitate: Die Erwartungen an einen sich seitwärtsbewegenden Markt waren falsch, da der Euro im Nachthandel an Wert verlor und ein Sitzungstief bei 1,2298 Dollar ausgeprägt hatte. Während die ...

