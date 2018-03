Wechsel im Verwaltungsrat der BKW auf kommende Generalversammlung

Zwei Rücktritte, zwei Nominationen, neuer Delegierter des Kantons

Bern, 16. März 2018

Der BKW Verwaltungsrat nominiert Dr. Carole Ackermann und Rebecca Guntern als neue Mitglieder des Verwaltungsrats. Sie sollen auf die bisherigen Mitglieder Marc-Alain Affolter und Dr. Georges Bindschedler folgen, welche ihren Rücktritt aus dem Verwaltungsrat auf die kommende Generalversammlung angekündigt haben. Die Regierung des Kanton Bern hat zudem vom Recht Gebrauch gemacht, einen Delegierten in den BKW Verwaltungsrat zu entsenden. Es ist kein amtierender Regierungsrat mehr, sondern der ehemalige Volkswirtschaftsdirektor Andreas Rickenbacher. Der Verwaltungsrat nimmt das zustimmend zur Kenntnis.

Der Verwaltungsrat der BKW wird erneuert. Die abtretende Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer wird im Aufsichtsgremium durch Andreas Rickenbacher ersetzt. Die beiden langjährigen Verwaltungsräte Dr. Georges Bindschedler und Marc-Alain Affolter werden sich an der Generalversammlung nicht mehr zur Wiederwahl stellen und beenden nach über zehn Jahren ihre Tätigkeit für die BKW. Der Verwaltungsrat dankt beiden für die wertvollen Dienste, die sie in dieser - mitunter recht turbulenten - Zeit für die BKW erbracht haben.

Als Nachfolgerinnen nominiert der Verwaltungsrat zwei ausgewiesene und erfahrene Persönlichkeiten.

Dr. Carole Ackermann und Rebecca Guntern zur Wahl vorgeschlagen

Dr. oec. HSG Carole Ackermann ist Mitgründerin und CEO einer Investmentgesellschaft, die sich zum Ziel gesetzt hat, wissenschaftliche Erkenntnisse in unternehmerische Aktivitäten fliessen zu lassen. Zudem ist sie Präsidentin der Business Angels Schweiz (BAS). Zuvor war die Unternehmerin unter anderem Direktorin der Saurer Group AG sowie Leiterin Medical und China bei der Ionbond AG. Sie ist Mitglied mehrerer Verwaltungsräte, beispielsweise bei der Allianz (Suisse) AG und der Plaston Holding AG.

Rebecca Guntern absolvierte ein Pharmaziestudium an den Universitäten Bern und Basel und vertiefte in einem Nachdiplomstudium Ihre Kenntnisse in Betriebswirtschaft. Sie verfügt über 15 Jahre internationale Führungserfahrung in börsenkotierten Unternehmen der Pharma- und Gesundheitsindustrie. Seit 2015 ist sie CEO der Novartis-Tochter Sandoz Schweiz und in dieser Funktion auch verantwortlich für die Region BACH (Belgien, Österreich und Schweiz).

Frau Guntern ist für die Wahl in den Verwaltungsrat der BKW an der Generalversammlung vom 18. Mai vorgeschlagen und tritt das Amt als Verwaltungsrätin nach erfolgter Wahl auf den 1. September an.

Mit der Nomination zweier ausgewiesener Unternehmerinnen aus unterschiedlichen Branchen erhöht die BKW die Diversität im Verwaltungsrat und passt sich der breiten, gefächerten Tätigkeit an.

Andreas Rickenbacher neuer Delegierter des Mehrheitsaktionärs

Die abtretende Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer ist die letzte direkte Regierungsvertreterin des Kantons Bern im Verwaltungsrat der BKW. Als «mandatierte Drittperson» delegiert die bernische Regierung künftig Andreas Rickenbacher, der zwischen 2006 und 2016 Volkswirtschaftsdirektor des Kantons Bern war. Seit seinem Rücktritt aus dem Regierungsrat ist er selbständiger Unternehmer. Er wirkt zudem in verschiedenen Verwaltungsräten mit, so bei der Aebi Schmidt Holding AG oder der Bernexpo Holding AG.

Der BKW Verwaltungsrat bedankt sich bei Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer für den unermüdlichen und grossen Einsatz. Sie hat während der letzten 16 Jahre stets die unternehmerischen Entwicklungen der BKW unterstützt und dabei die Interessen des Kantons umsichtig in den Verwaltungsrat eingebracht.

