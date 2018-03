Liebe Leser,

die Aktie von Blackham Resources konnte sich Anfang März hervorragend entwickeln. Innerhalb kürzester Zeit verdoppelte das Papier seinen Wert. Dafür sorgten nicht nur steigende Goldpreise, sondern auch die Meldung, dass die Produktion auf Rekordniveau liegt. Aktuell geht es an der Börse aber wieder nach unten und das mit 6,38 Prozent am Mittwoch recht deutlich. Grund dafür ist der sinkende Goldpreis, der Blackham mit in die Tiefe zieht.

Für die Zukunft gibt es aber ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...