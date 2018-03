Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag kaum verändert geschlossen und die Woche im Minus beendet. Nach einem verhaltenen Start ist der SMI über Mittag vorübergehend in die Gewinnzone vorgerückt und dann am späteren Nachmittag definitiv. Allerdings verlief das Geschehen am grossen Verfallstermin in sehr ruhigen Bahnen, entsprechend ist auch die bereits über die vergangenen Tage zurückgekommene Volatilität am Berichtstag weiter gesunken. Der VSMI notierte zum Handelsschluss nur noch knapp über 13 Punkten, vor zehn Tagen waren es noch über 20. Etwas Unterstützung kam am Nachmittag von überwiegend guten Konjunkturdaten aus den USA.

Im Zusammenhang mit der Zurückhaltung der Investoren wurde in Marktkreisen unter anderem weiterhin auf die von den USA angekündigten Restriktionen bei den Importen verwiesen. Wegen der von US-Präsident Trump ins Spiel gebrachten Strafzölle gegen China hat mittlerweile auch Peking vor den Konsequenzen eines Handelskriegs gewarnt. Zudem rückt der Zinstermin der US-Notenbank von Mitte kommender Woche in den Fokus, was die Marktakteure ebenfalls vorsichtig agieren liess. Vom Fed wird zwar weitum ein weiterer Zinsschritt erwartet, ob es im laufenden Jahr zu drei oder doch eher zu vier Zinsschritten kommen wird, scheint aber weiterhin offen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,04% höher bei 8'882,53 Punkten. Im Wochenvergleich ...

