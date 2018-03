Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Hexensabbat hat dem deutschen Aktienmarkt am Freitag nicht geschadet. Den großen Verfallstag, an dem Optionen und Futures auf Indizes und Einzelaktien verfielen, beschloss der DAX mit einem Plus von 0,4 Prozent bei 12.390 Punkten. Der Verfall drückte zwar zeitweilig stärker, Rückenwind von Wall Street sowie ein schwächerer Euro halfen aber in der Folge. Die Angst vor einem Handelskonflikt mit den USA und die Unsicherheiten rund um den Zerfall der US-Administration stellten zumindest am Freitag keinen Belastungsfaktor dar.

Das Börsendebüt der Siemens-Tochter Healthineers lief glatt. Schon der erste Kurs von 29,10 Euro lag deutlich über dem Ausgabepreis. Mit 28 Euro wurden die Aktien vergleichsweise günstig verkauft, gemessen daran, dass die Preisspanne zunächst bei 26 zu 31 Euro gelegen hatte und frühere Preisvorstellungen noch deutlich höher gewesen waren. Händler hoffen, dass ein Erfolg des Börsengangs das Eis für weitere Börsengänge bricht, also zum Beispiel für einen Erfolg auch bei DWS sorgt, der Vermögensverwaltung der Deutschen Bank. Healthineers schlossen mit 30,20 Euro.

Anleger besorgt wegen Linde/Praxair-Fusion

Linde gerieten am Nachmittag unter kräftigeren Abgabedruck und führten mit Abgaben von 3,5 Prozent die Verliererliste im DAX zum Handelsschluss klar an. Im Handel wurde auf die wachsenden Unsicherheiten wegen der geplanten Fusion mit Praxair verwiesen. Die EU-Kommission hat die Prüfung der Fusion unterbrochen. Begründet wurde dies mit fehlenden Unterlagen. Beide Unternehmen streben den Zusammenschluss für die zweite Jahreshälfte an.

Das M&A-Sentiment - einer der Haupttreiber an den Börsen in den vergangenen Jahren - hat sich mit den jüngsten Entwicklungen eingetrübt. Nicht nur hat die US-Regierung aus Gründen der nationalen Sicherheit unlängst die Übernahme von Qualcomm durch Broadcom blockiert. Die US-Wettbewerbsbehörden sehen offenbar auch die geplante Fusion zwischen Bayer und Monsanto kritisch und fordern weitere Divestitionen. Nach der Schwäche am Vortag zogen Bayer am Freitag um 0,7 Prozent an.

"Bechtle ist dafür bekannt, dass der erste Ausblick recht vage gehalten ist", so ein Aktienhändler. Im aktuellen Umfeld hätten sich die Investoren allerdings gerne einen etwas quantitativeren Ausblick gewünscht. Dem Unternehmen nach sollen Umsatz und Ergebnis wiederum deutlich steigen. Die endgültigen Geschäftszahlen hätten allenfalls kleine Abweichungen geliefert. Die Aktie von Bechtle schloss 2 Prozent leichter.

Beim BVB läuft es nicht rund - sportlich wie auch an der Börse

In der dritten Reihe gaben Borussia Dortmund mit dem Ausscheiden aus der Europaliga um 1,2 Prozent nach. Der Kurs war schon nach der Hinspielniederlage gegen Salzburg deutlich gefallen. Bei den Umstufungen standen erneut Adidas im Blick. Goldman Sachs hat das Kursziel auf 225 von 215 Euro erhöht. Der Kurs stieg daraufhin um 0,6 Prozent auf 194,10 Euro.

Daneben standen die Index-Veränderungen im Blick, besonders der Aufstieg von Covestro in den DAX zum Schlusskurs am Abend. Die passiven Index-Fonds müssen die Aktien zum Schlusskurs in das Portfolio nehmen. Covestro verloren dennoch 2,5 Prozent.

DAX-Absteiger Prosiebensat.1 gewannen dagegen 2,1 Prozent, die Titel werden künftig im MDAX gehandelt. Der Kurs konnte sich nach den jüngsten starken Abschlägen damit erholen. In den MDAX aufgestiegen zu den Schlusskursen sind Rocket Internet und die Aktien des Immobilienunternehmens Aroundtown. In den TecDAX stiegen Isra Vision und Aumann auf.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 218,3 (Vortag: 109,6) Millionen Aktien im Wert von rund 9,77 (Vortag: 4,65) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner und zehn -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.389,58 +0,36% -4,09% DAX-Future 12.410,00 +0,34% -3,44% XDAX 12.402,32 +0,11% -3,57% MDAX 25.626,99 -0,76% -2,19% TecDAX 2.679,85 -0,65% +5,96% SDAX 12.168,32 -0,61% +2,37% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 158,19 7 ===

