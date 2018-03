Garching (ots) -



Erol Kirilmaz (46) ist mit sofortiger Wirkung zum neuen Geschäftsführer von LEDVANCE bestellt worden. Erol Kirilmaz zeichnet verantwortlich für den Vertrieb und das Marketing, einem Ressort, das bislang nicht auf der Ebene der Geschäftsführung repräsentiert war. Mit diesem Schritt stärkt der Aufsichtsrat die Kundenperspektive für den fortlaufenden Wandel von LEDVANCE auf dem Weg zu einem der weltweit führenden Unternehmen in der LED-Allgemeinbeleuchtung.



"Ich freue mich über die Ernennung und weitere Zusammenarbeit mit Erol Kirilmaz. Uns beiden ist es wichtig, dass wir bei LEDVANCE abteilungsübergreifend die Kunden in den Mittelpunkt stellen und dass wir uns als LEDVANCE diesbezüglich optimal für die Zukunft ausrichten", sagte Tim Yun Chen, Vorsitzender des Aufsichtsrats der LEDVANCE GmbH.



"Ich freue mich über die Entscheidung. Wie bisher werde ich all meine Energie und Leidenschaft für unsere Firma einbringen, damit wir als Team die Herausforderungen in der Lichtindustrie meistern können. Wir wollen gemeinsam mit unseren Kunden und mit noch höherem Tempo die Zukunft des Lichts gestalten. Die anstehende Light + Building ist dafür ein weiterer wichtiger Meilenstein", sagte Erol Kirilmaz.



Erol Kirilmaz bringt über 20 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Marketing in High-Tech-Unternehmen sowie über zehn Jahre Markterfahrung in der Lichtindustrie mit ein - in Deutschland sowie global. Erol Kirilmaz arbeitete zunächst bei Siemens und Osram, später bei LEDVANCE. Zusammen mit seinem Team war er die treibende Kraft hinter dem Einstieg in den LED-Leuchtenmarkt, bei dem LEDVANCE mittlerweile unter den Top-10-Herstellern in Europa rangiert.



ÜBER LEDVANCE



Mit Niederlassungen in mehr als 50 Ländern und Geschäftsaktivitäten in über 140 Ländern ist LEDVANCE eines der weltweit führenden Unternehmen in der Allgemeinbeleuchtung für professionelle Kunden und Endkonsumenten. Aus dem OSRAM-Geschäftsbereich für die Allgemeinbeleuchtung hervorgegangen, umfasst das Portfolio von LEDVANCE ein breitgefächertes Sortiment an LED-Leuchten für eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsbereiche, intelligente Licht-Produkte für Smart Homes und Smart Buildings, eines der umfassendsten Angebote an fortschrittlichen LED-Lampen in der Lichtbranche sowie traditionelle Leuchtmittel. Seit 2017 ist LEDVANCE im Besitz eines Konsortiums bestehend aus dem führenden chinesischen LED-Lichtunternehmen MLS sowie den Investmentfirmen IDG Capital und Yiwu. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte LEDVANCE einen Umsatz von rund 1,9 Milliarden Euro. Basierend auf einer Vereinbarung mit OSRAM wird LEDVANCE weiterhin den OSRAM-Markennamen für viele seiner Produkte verwenden (SYLVANIA in den USA und Kanada). Weitere Informationen finden Sie unter www.ledvance.de.



