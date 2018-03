Mainz (ots) -



Die Beisetzung von Karl Kardinal Lehmann am 21. März 2018 im Hohen Dom zu Mainz begleitet der Südwestrundfunk (SWR) in Sondersendungen im SWR Fernsehen, in seinen Hörfunkwellen und online.



SWR Extra: Abschied von Karl Kardinal Lehmann Wenn der Sarg des früheren Bischofs von Mainz seine letzte Reise aus der Augustinerkirche zur Ruhestätte im Mainzer Dom antritt, begleitet das SWR Fernsehen ab 13:57 Uhr live die feierliche Überführung durch die Mainzer Altstadt. Es moderiert Daniela Schick. Das Requiem für Karl Kardinal Lehmann schließt sich ab 15 Uhr an und wird ebenfalls live übertragen.



Ein "SWR Extra" unter dem Titel "Karl Kardinal Lehmann - Der Abschied" fasst ab 18:15 Uhr noch einmal die wesentlichen Ereignisse des Tages und die Geschichte des Mainzer Doms zusammen.



Berichterstattung im Radio und online



Auch die Landesprogramme SWR1 und SWR4 Rheinland-Pfalz sowie das Kulturprogramm SWR2 berichten mit Reporterstücken und Hintergrundgesprächen über die Beisetzung Kardinal Lehmanns.



Online kann man die Überführung des Sarges und den anschließenden Gottesdienst ebenfalls verfolgen: SWR Aktuell streamt auf seiner Website und seinem Facebook-Account.



Die Sendungen des SWR Fernsehens am Mittwoch, 21. März 2018 13:57 Uhr SWR Extra "Abschied von Karl Kardinal Lehmann" (live im SWR Fernsehen für RP und BW sowie im SR und im Hessischen Rundfunk) 15:00-17:00 Uhr Requiem aus dem Hohen Dom zu Mainz (live SWR Fernsehen für RP und BW sowie im SR und im Hessischen Rundfunk) 18:15-18:45 Uhr SWR Extra "Karl Kardinal Lehmann - Der Abschied" (SWR Fernsehen für RP und BW)



Karl Kardinal Lehmann war am Sonntag, 11. März 2018, im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit in Mainz verstorben. Bereits am Tag seines Ablebens und in den Tagen danach würdigten die SWR-Programme den beliebten ehemaligen Bischof von Mainz in vielen Sendungen.



Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755, sibylle.schreckenberger@SWR.de.



