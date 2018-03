DAX-Anleger bleiben gelassen, Healthineers mit gelungenem Börsenstart

Obwohl der Xetra-Handel wegen einer technischen Panne etwas verspätet begann und der große Verfallstag an den Terminmärkten sowie die Turbulenzen im Weißen Haus für Verunsicherung am deutschen Aktienmarkt sorgten, konnte sich der DAX am heutigen Freitag ordentlich aus der Affäre ziehen.

Das war heute los. Der DAX profitierte heute unter anderem von einem etwas schwächeren Euro. Die schwächere europäische Gemeinschaftswährung konnte Investoren ein wenig beruhigen. Diese müssen sich derzeit mit verschiedenen Unsicherheitsfaktoren beschäftigen, wozu die Unberechenbarkeit von Donald Trump und die Sorgen vor einem Handelskrieg gehören.

Das waren die Tops & Flops. Zu den DAX-Gewinnern gehörte heute die Münchener-Rück-Aktie (WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026). Sie legte zeitweise knapp 2 Prozent an Wert zu. Das Papier profitierte von einem am Markt positiv aufgenommenen Gewinnziel beim weltgrößten Rückversicherer. Außerdem dürfen sich Investoren über weitere Aktienrückkäufe freuen.

