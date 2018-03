BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern Baidu Inc. kauft Anteile am Smart-TV Spezialisten Coocaa, einer Hard- und Software-Unit der Skyworth Digital Holdings. Baidu Inc. wird insgesamt über eine Tochtergesellschaft rund 1,01 Mrd. Renminbi oder rund 159,6 Mio. US-Dollar in Coocaa, einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...