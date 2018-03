Mainz (ots) - Woche 12/18 Samstag, 17.03.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.40 Mörderjagd Der falsche Zeitpunkt Frankreich 2015



6.25 Mörderjagd Tödliche Leidenschaft



7.10 Mörderjagd Tödliche Gier Frankreich 2016



7.55 Mörderjagd Gefährliche Eifersucht



8.35 Die Geheimnisse der Toten Rechtsmedizin auf Täterjagd Deutschland 2016



9.20 Mördern auf der Spur Cold Cases Deutschland 2016



9.53 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.55 Mördern auf der Spur Die Blutspur Deutschland 2016



10.20 Mördern auf der Spur Ermittler an ihren Grenzen Deutschland 2016



10.55 Ein mörderischer Ehemann - Der Fall Brian Lewis Großbritannien 2013



11.35 Der Mörder von nebenan - Der Fall Steve Wright Großbritannien 2015



12.20 Mörderischer Nachbar - Der Fall Joanna Yeates Großbritannien 2014



13.05 Mördern auf der Spur Hartnäckige Kommissare Deutschland 2016



13.35 Mördern auf der Spur Indizien und falsche Alibis Deutschland 2016



14.05 Mördern auf der Spur Mord im Rotlichtmilieu Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 14.30 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 23.55 Charles Manson - Sektenführer und Massenmörder



0.40 Dead Man Talking - Die Hinrichtung des Gary Gilmore



2.05 Auf Verbrecherjagd - Der Fall April Jones Großbritannien 2015



2.50 Auf Verbrecherjagd - Der Schlächter von Edinburgh Großbritannien 2015



3.35 Auf Verbrecherjagd - Das Rätsel um Suzy Lamplugh Großbritannien 2015



( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )



Woche 12/18 Sonntag, 18.03.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Gewalt gegen Polizisten Mit Bodycam auf Streife Deutschland 2017



6.20 Polizei im Einsatz - Streife auf der Autobahn Deutschland 2013



7.05 Crash Cops Das Verkehrsunfall-Kommando Deutschland 2016



7.50 Polizei im Einsatz Jagd auf Schulschwänzer



8.35 Mallorca - Alarm am Ballermann Partypolizei, Luxusurlaub und die Schattenseiten



9.20 ZDF.reportage Deutschland hat Grippe Schlange stehen im Wartezimmer Deutschland 2018



9.48 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



9.50 ZDF-History Was ist dran an "Hitlers Goldzug"? Deutschland 2016



10.35 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Fall "Gelb" Deutschland 2009



11.20 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Sichelschnitt Deutschland 2009



12.05 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Weg nach Dünkirchen Deutschland 2009



12.55 Hitlers Blitzkrieg 1940 Waffenstillstand Deutschland 2009



13.40 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der Widerstand Der Reichstagsbrand Deutschland 2010



14.25 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der Widerstand Die Rote Kapelle Deutschland 2010



15.10 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der Widerstand Die Weiße Rose Deutschland 2010



15.55 Hitlers Vollstrecker - Das Volksgericht und der Widerstand Der 20.Juli 1944 Deutschland 2010



16.45 Komplizen des Bösen 1918-1923: Die alten Kämpfer Deutschland 2017



17.30 Komplizen des Bösen 1923-1928: Der lange Weg zur Macht Deutschland 2017



18.10 Komplizen des Bösen 1929-1934: Nacht über Deutschland Deutschland 2017



18.55 Komplizen des Bösen 1933-1938: Faszination und Gewalt Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 19.40 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Himmlers Macht Deutschland 2011



22.25 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Speers Täuschung Deutschland 2011



23.10 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Hitler und die Frauen Deutschland 2011



23.50 Geheimnisse des "Dritten Reichs" Rommel - Mythos und Wahrheit Deutschland 2011



0.35 Komplizen des Bösen 1918-1923: Die alten Kämpfer Deutschland 2017



1.20 Komplizen des Bösen 1923-1928: Der lange Weg zur Macht Deutschland 2017



2.05 Komplizen des Bösen 1929-1934: Nacht über Deutschland Deutschland 2017



2.50 ZDF-History Der Nürnberger Prozess Deutschland 2016



3.30 Das Erbe der Nazis 1945-1960 Davon haben wir nichts gewusst Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen )



Woche 12/18 Montag, 19.03.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



9.35 Berlin Berlin Die Spione Deutschland 2015



10.20 Berlin Berlin Der Untergrund Deutschland 2015



11.05 Berlin Berlin Der Kalte Krieg Deutschland 2015



11.50 Ku'damm '56 - Die Dokumentation Deutschland 2016



12.35 Früher war alles besser! Oder? Die 50er und die 60er Deutschland 2016



13.20 Terra X Sieg der Feuermaschine Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder Deutschland 2008



14.05 Terra X Das unsichtbare Netz Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder Deutschland 2011



14.50 Moderne Wunder: Hubschrauber



15.35 Leschs Kosmos Die neue Revolution - Die Welt von morgen Deutschland 2017



16.05 Wunder der Wissenschaft Echte Drachen und Blutregen Großbritannien 2017



16.50 Wunder der Wissenschaft Blutende Gletscher und Tattoos durch Blitze Großbritannien 2015



17.35 Wunder der Wissenschaft Zornige Lemminge und sehende Ohren Großbritannien 2015



18.20 Wunder der Wissenschaft Heilendes Vogelhirn und Wasser unter dem Meer Großbritannien 2015 ( weiterer Ablauf ab 19.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Terra X Sieg der Feuermaschine Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder Deutschland 2008



23.10 Terra X Das unsichtbare Netz Auf den Spuren genialer Forscher und Erfinder Deutschland 2011



23.55 Von der Keule zur Rakete - Die Geschichte der Gewalt Angriff aus der Luft Deutschland 2017



0.35 heute-journal



1.05 Das war dann mal weg Alltag Deutschland 2017



1.45 Das war dann mal weg Auf Achse Deutschland 2017



2.35 Lebensretter Technik Von SOS bis 112 Deutschland 2017



3.15 Das war dann mal weg Freizeit Deutschland 2017



4.00 ZDF-History Früher Tod und ewiger Ruhm - Stars, die jung sterben Deutschland 2018



4.50 ZDF-History Udo Jürgens - ein Leben für die Musik Deutschland 2017







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121