Mainz (ots) - Woche 14/18



Di., 3.4.



Bitte Programmänderung und beachten:



19.00 heute



19.19 Wetter (VPS 19.20)



19.20 UEFA Champions League Magazin (VPS 19.21/HD/Dd5.1/UT) Experte: Oliver Kahn



19.35 Die Rosenheim-Cops (VPS 19.25)



20.25 UEFA Champions League (Fub/HD/AD/Dd5.1/UT) FC Sevilla - FC Bayern München Viertelfinale, Hinspiel Übertragung aus Sevilla Reporter: Oliver Schmidt Experte: Oliver Kahn



In der Halbzeitpause:



gegen 21.30 heute journal (HD/UT) (VPS 21.45) Wetter Moderation: Claus Kleber



anschl. Zusammenfassung des Spiels Juventus Turin - Real Madrid



23.05 Markus Lanz (VPS 22.45)



0.20 heute+ (VPS 0.00)



0.35 UEFA Champions League (Fub/HD/AD/Dd5.1) FC Sevilla - FC Bayern München Viertelfinale, Hinspiel (von 20.25 Uhr) Reporter: Oliver Schmidt Spanien 2018



2.10 Camilla Läckberg: Mord in Fjällbacka (VPS 2.20)



3.40 Line of Duty (VPS 3.50)



4.40 Deutschland von oben (HD)



4.45 Leute heute (VPS 4.50)



4.55- hallo deutschland (VPS 5.00) 5.30



("ZDFzeit: Fit in den Frühling" wird auf Di., 10.4., 20.15 Uhr verschoben. "Frontal 21", "37°: Neue Heimat Mallorca", "Neu im Kino" sowie die Wieder- holung "Blackhat - Außer Kontrolle" entfallen.)



Mi., 4.4.



Bitte Programmänderung beachten:



19.00 heute



19.20 Wetter (VPS 19.19)



19.25 Heldt (VPS 19.35)



20.15 Nord Nord Mord (HD/AD/UT) Clüver und die tödliche Affäre



Theo Clüver Robert Atzorn Ina Behrendsen Julia Brendler Hinnerk Feldmann Oliver Wnuk Bernadette Kipling Annette Frier Sebastian Schott Peter Lohmeyer Ramona Schott Jule Ronstedt Alida Olariu Cosmina Stratan Dobisch Hansjürgen Hürrig Paul Potter Martin Lindow Gwendolyn Potter Nicola Thomas Roy Budd Klaus Tange Ole Hansen Michael von Rospatt Matthis Mikaelson David Owe Astrid Mikaelson Sofie Lassen-Kahlke Kassiererin Henrike Hahn Insa Hallinger Isabell Falke Jan Potter Levin Liam Angestellte Maureen Havlena und andere



Schnitt: Martin Rahner Musik: Dominik Giesriegl Kamera: Moritz Anton Buch: Thomas Oliver Walendy Regie: Christian Theede (Erstsendung 20.3.2017) Deutschland 2017



21.45 heute journal (VPS 21.30)



22.15 auslandsjournal (VPS 23.15)



22.45 ZDFzoom (HD)



23.15 Markus Lanz (VPS 23.45)



0.30 heute+ (VPS 0.55)



0.45 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt (VPS 2.45) Film von Christian Stracke Deutschland 2017



1.30 ZDFzeit (HD/UT) Nelson Müllers Nudel-Check Wie gut sind Spaghetti, Tortellini & Co.? Film von Tugay Tumay (vom 23.1.2018) Kamera: Christian Albrecht, Aron Hüttemann Deutschland 2018



zu Mi., 4.4.



2.15 auslandsjournal (HD) (von 22.15 Uhr) Moderation: Antje Pieper Deutschland 2018



2.45 ZDFzoom (von 22.45 Uhr)



3.15 ZDFzeit (HD/UT) Nelson Müllers Käse-Check Wie gut sind Gouda, Camembert & Co.? Film von Anna Bachner (vom 30.1.2018) Kamera: Christian Albrecht, Sven Bender Deutschland 2018



4.00 Fremdenlegion - Die härteste Elitetruppe der Welt (HD) Film von Christian Stracke (von 0.45 Uhr) Deutschland 2017



4.45 plan b: Faire Ostern (VPS 4.15)



5.15- hallo deutschland (VPS 4.55) 5.30



(Die Wiederholung "ZDFzeit: Fit in den Frühling" wird auf Mi., 11.4., 3.30 Uhr verschoben. Die Wiederholung "Leute heute" entfällt.)



Woche 15/18



Di., 10.4.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



20.15 ZDFzeit (HD/UT) Fit in den Frühling Der große Bewegungs-Check Film von Yousif Al-Chalabi Kamera: Yousif Al-Chalabi, Jarek Presnück, Axel Carnecki, Christian Dressler Deutschland 2018



("ZDFzeit: Obi, Hornbach & Co." entfällt.)



Mi., 11.4.



Bitte neuen Ausdruck beachten:



19.00 heute



19.19 Wetter



19.20 UEFA Champions League Magazin (HD/Dd5.1/UT) Experte: Oliver Kahn



u.a. Zusammenfassung vom Vortag



19.35 Heldt



20.25 UEFA Champions League (Fub/HD/AD/Dd5.1/UT) FC Bayern München - FC Sevilla Viertelfinale, Rückspiel Übertragung aus der Fußball Arena München Reporter: Béla Réthy Experte: Oliver Kahn



In der Halbzeitpause:



gegen 21.30 heute journal (HD/UT) (VPS 21.45) Wetter Moderation. Marietta Slomka



Verlängerung und Elfmeterschießen möglich



anschl. Zusammenfassungen weiterer Spiele Real Madrid - Juventus Turin AS Rom - FC Barcelona Manchester City - FC Liverpool



23.15 auslandsjournal



23.45 Markus Lanz



0.55 heute+



1.10 UEFA Champions League (Fub/HD/AD/Dd5.1) FC Bayern München - FC Sevilla Viertelfinale, Rückspiel (von 20.25 Uhr) Reporter: Béla Réthy Deutschland 2018



2.45 Jagd auf Schleuser



3.30 ZDFzeit (HD/UT) Fit in den Frühling Der große Bewegungs-Check Film von Yousif Al-Chalabi (vom Vortag) Kamera: Yousif Al-Chalabi, Jarek Presnück, Axel Carnecki, Christian Dressler Deutschland 2018



(Weiterer Ablauf ab 4.15 Uhr wie vorgesehen. Die Wiederholung "ZDFzeit: Obi, Hornbach & Co." entfällt.)



