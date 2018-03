Putin gefällt sich als unangreifbarer Staatsmann. Seine Gegenkandidaten dienen der Show, bleiben aber chancenlos. Warum die Russen Putin auch wirtschaftliche Probleme nachsehen, erklärt Russland-Experte Peter Kaiser.

In England liegt der Doppelagent Sergei Skripal im Krankenhaus, der vermutlich vom russischen Geheimdienst vergiftet wurde. In den USA wird seit Monaten wegen russischer Einmischung in den Wahlkampf ermittelt. In Deutschland gab es offenbar mehrfach russische Hackerattacken auf öffentliche Infrastrukturen. Mindern diese Affären Putins Attraktivität bei den Russen?Die russischen Medien berichten durchaus darüber, vor allem über die Vergiftung von Sergei Skripal. Wenn dies aber überhaupt mit den Wahlen in Verbindung gebracht wird, dann nur als Versuch des Westens, Russland zu diskreditieren. Die russische Regierung weist in allen drei Fällen jegliche Verantwortung weit von sich. Sie unterstellt den amerikanischen "Eliten", sie wollten Trumps Annäherung an Russland torpedieren. Die urbanen Eliten haben natürlich auch die Sprachkenntnisse, sich darüber in westlichen Medien im Internet zu informieren. Aber für die Masse der Bevölkerung in der Provinz, für Putins Machtbasis gilt das kaum. Und selbst wenn sie sich in westlichen Medien informierten, würde das an der Wahrnehmung vermutlich wenig ändern. Skripal gilt als Verräter. Und Putin hat öffentlich gesagt, dass Verräter ihre gerechte Strafe bekommen werden. Die Mehrheit der Russen sieht das wohl genauso.

Sind die Meinungsumfragen, die Putin mit rund 70 Prozent vorne sehen, glaubwürdig? Oder wird da vom Kreml nachgeholfen?Ich kann mir gut vorstellen, dass da etwas nachgeholfen wird. Aber man muss nüchtern zur Kenntnis nehmen, dass Putins Regime wohl wirklich mindestens 60 Prozent Zustimmung genießt. Die Wahlen werden nicht in den Metropolen Moskau und Petersburg entscheiden, sondern auf dem Land und da hat Putin wirklich sehr hohe Popularitätswerte.

Genügten die vergangenen Präsidentschaftswahlen demokratischen Kriterien?Die vergangenen Präsidentschaftswahlen 2012 wurden von internationalen Beobachtern als frei aber unfair bezeichnet. In der Wahlkabine sind die Bürger frei. Aber der Zugang oppositioneller Kandidaten zu Medien wird beschnitten. Eine ganz große Rolle spielt natürlich die Vorauswahl der Kandidaten.

Der prominente Blogger und Kreml-Kritiker Alexei Nawalny wurde nicht zugelassen. Hätte er denn eine Chance, Putin zu schlagen?Nein. Er würde vielleicht sieben, höchstens zehn Prozent der Stimmen bekommen. Nawalny ist populär, aber nur für ein begrenztes Publikum in Russland attraktiv, für Studenten und junge urbane Menschen, die sich eher kosmopolitisch fühlen. Einem Arbeiter in Nowosibirsk ist Nawalny völlig egal. Die meisten Russen sagen sich: Putin kennen wir; wieso sollten wir jemanden wählen, dessen Politik wir nicht einschätzen können.

Erstaunlich für westliche Beobachter ist, dass Putin keinen richtigen Wahlkampf führt und sich keiner öffentlichen Diskussion stellt. Seine chancenlosen Konkurrenten streiten sich in Fernsehsendungen - und Putin steht drüber. Wieso nehmen ihm die ...

