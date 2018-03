Entgegen dem positiven Trend an den osteuropäischen Börsen ist der Warschauer Aktienmarkt am Freitag unter Druck geblieben. Ansonsten ging es mit den Kursen im Einklang mit den europäischen Leitbörsen nach oben. In Budapest war die Börse wegen eines Feiertages erneut geschlossen geblieben.

Der Warschauer Wig-30 fiel um 1,61 Prozent auf 2649,94 Punkte. Der breiter gefasste Wig verlor 1,25 Prozent auf 60 391,42 Punkte. Zum Wochenschluss verbuchte der Aktienmarkt damit bereits seinen vierten Verlusttag in Folge und absolvierte eine tiefrote Handelswoche.

Werte aus dem Energiebereich wurden mit am stärksten verkauft. Höhere Rohölpreise konnten nicht stützen. Die Papiere des führenden Ölkonzerns PKN Orlen büßten 3 Prozent ein. Die Aktien des Raffinerieunternehmens Grupa Lotos verloren 2,6 Prozent. Unter den schwachen Finanzwerten büßten PKO Bank, Bank Zachodni, MBank und Alior jeweils etwas mehr als 1 Prozent ein. Die Papiere des Versicherers PZU fielen um mehr als 3 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX legte um 0,28 Prozent auf 1118,52 Einheiten zu. Unter den Einzelwerten schlossen CEZ nach einer etwas positiveren Analysteneinschätzung mit einem Plus von 0,59 Prozent auf 511,50 Kronen. Im Finanzbereich überwogen ebenfalls die positiven Vorzeichen. Die Aktien von Komercni Banka verteuerten sich um gut 1 Prozent. Darüber hinaus stiegen die Papiere des Telekomunternehmens O2 C.R. um 1,60 Prozent.

In Moskau ging es mit dem Leitindex RTSI um 0,56 Prozent auf 1254,29 aufwärts./ste/APA/la/edh

AXC0240 2018-03-16/18:44