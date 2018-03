Die langjährigen Rivalen Eon und RWE einigten sich auf einen EUR 20 Milliarden Deal. Das Geschäft sieht einen umfangreichen Tausch von Aktivitäten vor und führt kurzfristig zu mehr Marktmacht. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz am Dienstagmorgen verkünden RWE-Chef Rolf Martin Schmitz und Eon-Chef Johannes Teyssen die Details zum Milliarden-Geschäft. Der Deal sieht zunächst vor, dass Eon die RWE-Beteiligung von 76,8 Prozent an Innogy vollständig übernimmt. Im Gegenzug wird der Versorger RWE mit 16,7 Prozent an Eon beteiligt. In einem umfangreichen Tausch von Geschäftsaktivitäten erhält Eon das komplette Netz- und Vertriebsgeschäft von Innogy. Die erneuerbaren Energien sollen unter dem Dach von RWE geführt werden. ...

