Bonn (ots) - Am Tag des "March for our Lives" zeigt phoenix den oscarprämierten Dokumentarfilm "Bowling for Columbine" von Michael Moore.



Nach den tödlichen Schüssen an einer Schule in Parkland, Florida, rebelliert Amerikas Jugend. Warum mussten erneut Menschen bei einem Amoklauf sterben? Warum gibt es immer noch keine schärferen Waffengesetze in den Vereinigten Staaten? Das fragen jene, die in Florida mit dem Leben davongekommen sind, und rufen für den 24. März zum ersten "March for our Lives" auf. Der Tag ist symbolträchtig, ist es doch der Jahrestag des Amoklaufs an der Columbine-High-School in Littleton, bei dem 1999 durch Schüsse 15 Menschen starben. Seither spricht man im Zusammenhang mit Schul-Massakern bereits von der "Columbine-Generation".



Mit dem Amoklauf von Littleton begann die unrühmliche Tradition in amerikanischen Schulen; das Schul-Massaker war Auslöser für Michael Moores aufrüttelnden Film. Darin zeigt Moore die Absurdität des Umgangs mit Waffen in den USA und versucht, die Ursachen für die tagtägliche Gewalt in der amerikanischen Zivilgesellschaft zu ergründen.



Der Film hat bis heute nichts an Aktualität eingebüßt, denn den Mut, etwas an der Gesetzgebung zum Schusswaffengebrauch zu ändern, sucht man in den USA bislang vergeblich. Dagegen hat sich die Gruppe bestehend aus SchülerInnen, StudentenInnen und Erwachsenen formiert, die mit ihrer "March for our Lives" Demonstration in Washington D.C. ein aus ihrer Sicht längst überfälliges Zeichen setzen will. Aus Parkland wird der Protest ins Machtzentrum der USA getragen. Die Jugend eines Landes erhebt ihre Stimme gegen die schier übermächtige Waffenlobby und die Tatenlosigkeit der Politik. Deshalb fordert die Initiative ein Ende der kollektiven Lethargie in der Gesellschaft, um schärfere Waffengesetze durchzusetzen. Eine Revolution im Land der unbegrenzten Möglichkeiten, wo der legale Besitz von Waffen als Freiheitsrecht gilt. Mit der angestrebten Entwaffnung der Bevölkerung sollen zukünftige Massaker verhindert werden.



