Die Lufthansa bietet in einem Pilotprojekt erstmals Langstreckentickets in die USA ohne Gepäck-Aufgabe an. Wenn das Modell in Skandinavien Erfolg hat, könnten sie auch flächendeckend eingeführt werden.

Die Lufthansa lotet bei Passagieren das Interesse an Langstreckentickets ohne Aufgabe-Gepäck aus. Bisher können den Tarif nur Fluggäste auf Verbindungen zwischen Skandinavien und den USA buchen, sagte ein Lufthansa-Sprecher am Freitag und bestätigte damit einen Bericht des Nachrichtenportals "Aerotelegraph". Im Light-Tarif ist dort nur ein Stück Handgepäck bis acht Kilo enthalten. Ein aufgegebener ...

