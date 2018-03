In Japans Hauptstadt Tokio ist Wohnraum erstaunlich einfach zu finden - wenn man sich auf das niedrigere japanische Niveau und blutsaugende Vermieter einlassen mag.

Meine Freunde in Deutschland fangen immer an zu weinen, wenn ich ihnen von der Wohnungssuche in Tokio erzähle. Während sich in Deutschland und vielen europäischen Großstädten die Vermieter ihre Mieter aus einer großen Schar verzweifelter Bewerber aussuchen können, ist Tokio ein Mietermarkt. Mit ein bisschen Kompromissbereitschaft, was Lage und Qualität angeht, habe ich noch nie länger als zwei Wochen nach einer neuen Bleibe gesucht.

Der Grund ist offensichtlich das reichhaltige Wohnungsangebot. Die teuren Wohnhochhäuser in der Innenstadt, die sich Immobilienfonds gewöhnlich unter den Nagel reißen, sind zwar voll bis unters Dach. Aber insgesamt stehen rund ein Siebtel aller Mietwohnungen in Tokio leer. Und das Beste: Einigermaßen bezahlbar sind Wohnungen auch, wenigstens wenn man sich auf das japanische Wohnniveau und Tokios unbeliebte nördlichen oder östlichen Stadtteile oder gar das Umland einlassen mag.

In meinem Stadtteil Kanamachi an Tokios Nordostgrenze ist die perfekte Familienbleibe für Eltern und zwei bis drei Kinder, also ein rund 70 Quadratmeter großer Wind- und Wetterschutz mit Wohnzimmer und drei kleinen acht- bis zwölf Quadratmeter großen Suiten in einem mittelalten Bau aus den 90er-Jahren für umgerechnet 1.100 bis 1.200 Euro pro Monat Kaltmiete zu haben. Und das zehn Fußminuten vom Bahnhof entfernt.

Da ist dann typisch japanischer Wohnkomfort inklusive: eine fernbedienbare Badewanne und Frieren im Winter. Eine wirkliche Heizung gibt es von Haus aus oft nicht, auch sind die Wohnungen kaum bis gar nicht isoliert. Am luftigsten sind allerdings die zugigen Fenster: Sie bestehen in einem Großteil des japanischen Wohnraums aus nicht vollständig ...

