Heikle Verhandlungen in Wien: US-Präsident Trump will den Atomdeal mit Teheran kappen. Schon droht Saudi-Arabien mit der Entwicklung eigener Nuklearwaffen.

Es könnte das letzte Aufbäumen sein: In Wien verhandeln die Vertreter der Außenministerin der fünf UN-Vetomächte und Deutschlands mit dem Iran über den Erhalt des Nuklearabkommens. Seit Freitagmorgen tagen die Vertreter in Wien, darunter der neue deutsche Außenamts-Staatssekretär Rainer Michaelis.

Sie haben einen mächtigen Gegner: Donald Trump. Der US-Präsident ist fest entschlossen, den von seinem Vorgänger Barack Obama mit ausgehandelten Atomdeal mit Teheran platzen zu lassen.

"Miesester Deal aller Zeiten", hatte Trump das Abkommen, das als größter außenpolitischer Verhandlungserfolg vor allem der Europäischen Union gilt, schon im Wahlkampf denunziert.

Zudem erklärte der erratisch agierende Chef des Weißen Hauses, nachdem er seinen Außenminister Rex Tillerson diese Woche per Twitter gefeuert hatte, vor den laufenden Rotorblättern seines Hubschraubers: "Wir hatten einige Widersprüche. Ich halten den Iran-Deal für schrecklich, er hielt ihn wohl für okay." Am kommenden Dienstag kommt auch noch Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman, der momentan wohl wichtigste Gegenspieler Teherans, nach Washington. Salman will Trump zum Bruch des bei Irans arabischen Nachbarn verhassten Atomabkommens bewegen.

MbS, wie der erst 32-jährige Thronfolger aus Riad nur genannt werden will, droht bereits mit der Entwicklung eigener Atomwaffen und nennt Irans Religions-und Revolutionsführer, Ajatollah Ali Chamenei, einen "neuen Hitler". Dieser setze auf eine Expansion im Mittleren Osten.

Nun ringen die Unterhändler in Wien um eine Formel, wie der Atomdeal trotz eines tobenden Trumps erhalten werden kann. Der US-Präsident hatte seine europäischen Partner aufgerufen, sie sollten "nachbessern", sonst werde er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...