Der AUD/USD ist in den letzten zwei Tagen der laufenden Woche dynamisch gefallen und verlor mehr als 150 Pips. Am Donnerstag begann der Rückzug aufgrund des Scheiterns oberhalb des Widerstands bei 0,7900. Im Anschluss ging es steil abwärts für das Währungspaar. Ein schwacher australischer Dollar ließ das Paar kollabieren. Am Freitag inszenierte der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...