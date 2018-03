Halle (ots) - Die Preisunterschiede an den Zapfsäulen sind enorm, teilweise betragen sie im Tagesverlauf innerhalb einer Stadt mehr als 30 Cent. Darauf hat das Kartellamt am Freitag aufmerksam gemacht. Wer sich darauf einstellt und am richtigen Ort sowie zum richtigen Zeitpunkt tankt, kann also eine Menge Geld sparen. Doch sollte die Preistransparenz keinen Autofahrer zu sinnlosen Aktionen verleiten: Es lohnt sich in der Regel nicht, einmal quer durch die Stadt zu gurken oder längere Umwege in Kauf zu nehmen, nur weil anderswo der Liter Benzin oder Diesel ein paar Cent billiger ist. Man kann es mit der Schnäppchenjagd auch übertreiben.



