Merkels erste Reise als neugewählte Kanzlerin führt nach Paris. Staatschef Macron will rasche Ergebnisse bei der Neuaufstellung der EU, dafür braucht er Deutschland.

Emmanuel Macron hat lange auf diesen Augenblick gewartet. Der französische Staatschef begrüßte nach Monaten der politischen Unsicherheit in Deutschland die neugewählte Kanzlerin Angela Merkel im Élyséepalast. Charmant gratulierte der 40-Jährige der "chère (lieben) Angela" für die neuformierte große Koalition.

Mit seiner Wunschpartnerin für einen Umbau der EU will Macron so schnell wie möglich an die Arbeit gehen. Schon den Blick auf die Europawahlen im Mai kommenden Jahres gerichtet, will der sozialliberale Staatschef nicht den Populisten und Euroskeptikern das Feld überlassen. Britischer EU-Austritt, das Erstarken antieuropäischer Protestparteien in Italien, Katalonien-Krise in Spanien - die EU ist in einer schwierigen Lage.

"Lange Jahre hat Europa darauf gewartet, dass das deutsch-französische Paar vorangeht und Vorschläge macht. Wir sind dafür bereit", lautet nun Macrons entschlossene Ansage. Bis zum Juni solle es einen gemeinsamen Fahrplan für die von ihm geforderte Neuaufaufstellung der EU geben. Auch für Merkel ist ein gemeinsames Vorgehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...