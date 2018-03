Preisgekröntes Galaxy S9+ übertrifft alle Smartphone-Kameras mit der höchsten Punktzahl von DxOMark

Samsung Electronics America, Inc. hat angekündigt, dass die neuen, preisgekrönten Modelle Galaxy S9 und Galaxy S9+, die in Smartphone-Beurteilungen weltweit für ihr erstklassiges Display, Design und ihre Kamera gewürdigt wurden, jetzt bei Mobilfunknetzanbietern und im Einzelhandel in den USA zum Kauf angeboten werden. Die Telefone sind in drei Farben erhältlich: Midnight Black, Coral Blue und der neuen Variante Lilac Purple. Der empfohlene Verkaufspreis des Galaxy S9 liegt bei $719,99, während das Galaxy S9+ für $839,99 erhältlich ist. Sowohl die entsperrten als auch die anbietergebundenen Ausführungen des Galaxy S9 und Galaxy S9+ sind zudem auf Samsung.com erhältlich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180316005869/de/

Designed for the way we communicate today, Samsung's new Galaxy S9 and Galaxy S9+ are available in the U.S. at wireless network providers, retailers and on Samsung.com. (Photo: Business Wire)

"Galaxy S9 und S9+ wurden für die visuell- und Social-Media-orientierte Generation entwickelt die Konsumenten, die sich vernetzen, kommunizieren und ihre Geschichten über Bilder und Videos teilen", sagte Tim Baxter, President und Chief Executive Officer von Samsung Electronics North America. "Samsung hat auf Grundlage seiner langen Geschichte der Innovation die Smartphone-Kamera neu erfunden, sodass die Benutzer nicht nur optimale Bilder unter allen Licht- und Umgebungsverhältnissen aufnehmen können, sondern sich auch auf ihre eigene, einzigartige Weise ausdrücken können."

Neukonzeption der Kamera

Da wir uns zunehmend in Form von Bildern, Videos und Emojis mitteilen und ausdrücken, punkten Galaxy S9 und Galaxy S9+ mit der fortschrittlichsten Smartphone-Kamera von Samsung und sind mit einer Doppelblende1 (F1,5 F2,4) ausgestattet, die genau wie das menschliche Auge funktioniert, um sich an unterschiedliche Lichtverhältnisse anzupassen. Darüber hinaus nehmen Galaxy S9 und S9+ bis zu 12 Versionen desselben Fotos auf, um ein optimales Bild mit hohem Kontrast, weniger Rauschen und Körnung zu erzeugen. Tatsächlich hat DxOMark das Galaxy S9+ mit der höchsten Punktzahl bewertet, die je für eine mobile Kamera erzielt wurde.

Darüber ermöglicht die Super-Slow-Mo-Funktion des Galaxy S9 und S9+ Aufnahmen mit 960 Bildern pro Sekunde, sodass ein Video, das 0,2 Sekunden dauert, auf sechs Sekunden verlangsamt werden kann und alltägliche Momente episch werden. Mit der automatischen Bewegungserkennung ist es zudem ganz einfach, selbst die schnellsten Augenblicke festzuhalten, denn Super Slow-mo beginnt mit der Aufnahme, sobald Bewegung in das Bild kommt. Mit AR Emoji lässt sich ein 2D-Selfie in einen dynamischen 3D-Avatar verwandeln und mit vorinstallierten, farbenfrohen Charakteren konfigurieren oder ein Avatar erstellen, der dem eigenen Aussehen entspricht. Die personalisierten AR Emojis werden zudem automatisch in 18 animierte GIFs umgewandelt, die über jede App, die das Format unterstützt, versendet und geteilt werden können.

Mit der Kamera des Galaxy S9 und S9+ haben die Verbraucher eine neue Möglichkeit, über die intelligente Plattform Bixby von Samsung mit der Welt um sie herum zu interagieren2. Durch die Ausstattung mit Technologie für tiefes Lernen ergänzt Bixby die Kamera um zahlreiche intelligente Funktionen, darunter die sofortige Übersetzung von Texten aus einer Sprache in eine andere, die Fähigkeit, Essen zu erkennen und die ungefähre Kalorienzahl anzugeben sowie Informationen über nahe gelegene Sehenswürdigkeiten und Orte. Mit Bixby können Benutzer sogar Produkte identifizieren, die sie sich ansehen, und sie sofort bei einer wachsenden Auswahl an Einzelhändlern kaufen.

Immersive Unterhaltung

Galaxy S9 und Galaxy S9+ bieten ein verbessertes Unterhaltungserlebnis mit leistungsstarken Stereolautsprechern "tuned by AKG" und dem hellsten Super AMOLED Infinity Display auf einem Galaxy-Gerät. Mit erstklassigem Sound und einem beeindruckenden Bildschirm ist es für die Nutzer einfacher denn je, sich mit ihren Lieblingsinhalten zu beschäftigen.

Vernetztes Ökosystem

Sowohl das Galaxy S9 als auch das Galaxy S9+ unterstützen die neue SmartThings App. Die App ermöglicht den Verbrauchern von zentraler Stelle aus die Überwachung und Steuerung ihrer kompatiblen, vernetzten, von Samsung und nicht von Samsung stammenden, Geräte so lässt sich ein vernetztes Leben so einfach wie die Betätigung eines Schalters verwalten.

Galaxy Foundation

Mit dem Galaxy S9 und S9+ werden die wichtigsten, bei Verbrauchern beliebten Funktionen zum Standard also Wasser- und Staubdichtigkeit nach IP68, erweiterbarer Speicher, schnelles und drahtloses Laden und eine Kopfhörerbuchse3. Darüber hinaus unterstützen Galaxy S9 und S9+ höchste Netzgeschwindigkeiten, einschließlich Gigabit LTE bis zu 1,2 Gbps. So erhalten die Benutzer die beste Gesprächsqualität und Datengeschwindigkeit, die zurzeit in ihrem Netz verfügbar ist.

Samsung Premium Care

Mit dem Kauf eines neuen Galaxy S9 oder Galaxy S9+ auf Samsung.com haben Besitzer kostenlos Anspruch auf einen Monat Samsung Premium Care das einzige Support-Programm, das Sie zu Hause, im Büro oder in Ihrem Lieblingscafé erhalten. Der Service umfasst zudem den Schutz vor Beschädigungen, eine verlängerte Garantie und einen schnellen Service oder ein Ersatzgerät.

Darüber hinaus kündigte Samsung vor kurzem eine Erweiterung des persönlichen Supports für mobile Geräte in Form von mehr als 300 autorisierten uBreakiFix-Servicestandorten für Samsung Care im ganzen Land an. Bis Anfang 2019 planen Samsung und uBreakiFix, annähernd 200 weitere autorisierte Servicestandorte für Samsung Care in den USA zu eröffnen.

Weitere Informationen über Galaxy S9 und Galaxy S9+ finden Sie unter news.samsung.com/us/galaxy-s9/.

Produktspezifikationen Samsung Galaxy S9 und S9+ Galaxy S9 Galaxy S9+ Betriebssystem Android 8 (Oreo) Display 5,8" Quad HD Super AMOLED (gewölbt), 18,5:94,5 (570ppi) 6,2" Quad HD Super AMOLED (gewölbt), 18,5:94,5 (529ppi) Maße 147,7 mm x 68,7 mm x 8,5 mm, 163 g, IP68 158,1 mm x 73,8 mm x 8,5 mm, 189 g, IP68 Kamera Hinten: Super Speed Dual-Pixel-Sensor 12MP AF mit OIS (F1,5/F2,4) Vorne: 8MP AF (F1,7) Hinten: Doppel-Kamera mit Dual-OIS Weitwinkel: Super Speed Dual-Pixel-Sensor 12MP AF (F1,5/F2,4)

Telefoto: Sensor 12MP AF (F2,4)

Vorne: 8MP AF (F1,7) AP 10nm, 64-Bit-Achtkernprozessor (max. 2,8 GHz Quad 1,7 GHz Quad) Speicher 4GB RAM 64GB Micro SD Slot (bis zu 400 GB) 6GB RAM 64GB Micro SD Slot (bis zu 400GB) Akku 3.000 mAh 3.500 mAh Schnelles, kabelloses Laden, kompatibel mit QC 2.0 Schnelles, kabelloses Laden, kompatibel mit WPC und PMA Netzwerk Erweitertes 4X4 MIMO CA, LAA, LTE Cat.18 WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM, Bluetooth v 5.0 (LE bis zu 2Mbps), ANT+, USB Typ-C, NFC, Standortbestimmung (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou)6 Bezahlen NFC, MST Sensoren Irissensor, Drucksensor, Beschleunigungssensor, Barometer, Fingerabdrucksensor, Gyrosensor, geomagnetischer Sensor, Hall-Sensor, Herzfrequenzsensor, Annäherungssensor, RGB-Lichtsensor Authentifizierung Sperre: Muster PIN, Kennwort Biometrie-Sperre: Iris-Scanner, Fingerabdruck-Scanner, Gesichtserkennung, Intelligent Scan: biometrische Authentifizierung mit Iris-Scanning und Gesichtserkennung Audio Stereolautsprecher "tuned by AKG", Surround-Sound mit Dolby Atmos Audio-Wiedergabeformat: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, DSF, DFF Video MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM

*Alle Funktionalitäten, Eigenschaften, Spezifikationen und anderen Produktinformationen in diesem Dokument, darunter unter anderem Produktvorteile, Design, Preis, Komponenten, Leistung, Verfügbarkeit und Produkteigenschaften, können ohne Ankündigung oder Verpflichtung hierzu geändert werden.

Über Samsung Electronics America, Inc.

Samsung Electronics America, Inc. mit Hauptsitz in Ridgefield Park, N.J. (SEA) gilt in den Bereichen Unterhaltungselektronik, mobile Geräte und Unternehmenslösungen als innovativ führend. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co. Ltd. verschiebt SEA die Grenzen der modernen Technologie und bietet Verbrauchern und Unternehmen ein Spektrum bahnbrechender Produkte in den Bereichen Geräte, Home Entertainment, Internet der Dinge, mobile Datenverarbeitung, Smartphones, virtuelle Realität, drahtlose Infrastruktur und Wearables sowie führende Inhalte und Serviceleistungen rund um mobiles Bezahlen, 360-Grad-VR-Video, Kundenbetreuung und mehr. Samsung ist Vorreiter bei Smartphones und HD-Fernsehgeräten in den USA und eine der am schnellsten wachsenden Hausgerätemarken Amerikas. Um mehr über Samsung zu erfahren, besuchen Sie bitte www.samsung.com. Die aktuellsten Nachrichten über Samsung finden Sie unter news.samsung.com/us und folgen Sie uns @SamsungNewsUS.

Über Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspiriert die Welt und gestaltet die Zukunft mit transformativen Ideen und Technologien. Das Unternehmen verändert die Welt von Fernsehern, Smartphones, Wearables, Tablets, digitalen Geräten, Netzwerksystemen, Speicher-, System-LSI-, Foundry- und LED-Lösungen. Die neuesten Nachrichten finden Sie im Samsung Newsroom unter http://news.samsung.com.

1 Doppelblende nur am Weitwinkelobjektiv der hinteren Kamera.

2 Die Sprachsteuerung funktioniert mit einer ausgewählten, steigenden Zahl von Drittanbieter-Apps; eine Liste kompatibler Apps finden Sie unter "Apps with Voice" in Bixby. Die Dienstverfügbarkeit kann je nach Land oder Anbieter variieren. Sofortzugriff auf Bixby ist in folgenden Modi nicht möglich: Video- und Sprachaufzeichnung, Anruf, Ultra-Energiesparmodus, Notfallmodus, Kindermodus, DeX, DeX Station und Fahrzeugmodus. Der Sprachbefehl erkennt Englisch (US), Koreanisch und Chinesisch (Mandarin). Nicht alle Akzente, Dialekte und Ausdrücke werden erkannt.

3 Wasserdicht basierend auf folgenden Testbedingungen: Eintauchen in Süßwasser in Tiefen von bis zu 1,5 Metern für eine Dauer von bis zu 30 Minuten. Rückstande abspülen/trocken. MicroSD-Karte separat erhältlich. Galaxy S9 und Galaxy S9+ verfügen über 64 GB Speicherplatz. Kabelloses Ladegerät separat erhältlich.

4Bildschirm diagonal als vollständiges Rechteck gemessen, ohne Berücksichtigung der abgerundeten Ecken.

5Die Standardauflösung ist Full HD+ und kann in den Einstellungen auf Quad HD+ (WQHD+) geändert werden.

6Galileo- und BeiDou-Abdeckung kann eingeschränkt sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180316005869/de/

Contacts:

Edelman (im Namen von Samsung Electronics America)

Jordan Guthmann, +512-634-3673

Jordan.Guthmann@edelman.com