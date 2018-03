Köln (ots) - Filmemacher Wim Wenders (72) setzt auf ein Umdenken der Wähler von US-Präsident Donald Trump. "Irgendwann werden die Menschen merken, dass alles Betrug war und dass es ihnen nichts gebracht hat, einen Rattenfänger zum Präsidenten zu wählen", sagte Wenders in einem Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Samstag-Ausgabe). Trump beschwöre ein "primitives Wir-sind-wer-Gefühl. Für seine Wähler sind seine Wahlveranstaltungen wie Hochämter - auch wenn es Hochämter an Zynismus und Unwissenheit sind." Der Regisseur lobte hingegen Papst Franziskus als "Gegenfigur zu fast allen Politikern heute". Er sei ein Mensch, "der tatsächlich das Gemeinwohl und nicht nur seine eigenen Interessen, also die der eigenen Kirche vertritt". Im Juni kommt Wenders' Dokumentarfilm "Ein Mann seines Wortes" über Papst Franziskus in die Kinos. Wenders war auch auf dem Kölner Literaturfestes lit.Cologne aufgetreten.



https://www.ksta.de/kultur/lit-cologne/wim-wenders--papst-franzisk us-ist-eine-gegenfigur-zu-fast-allen-politikern--29881244



OTS: Kölner Stadt-Anzeiger newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66749 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66749.rss2



Pressekontakt: Kölner Stadt-Anzeiger Newsdesk Telefon: 0221 224 2080