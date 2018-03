Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen mit ihrem Vorstoß, neuer Iran-Sanktionen, die USA vor einer Aufkündigung des Atom-Abkommens abhalten.

Der Iran hat die Europäer davor gewarnt, neue Sanktionen gegen die Islamische Republik zu verhängen. Ein solcher Schritt hätte direkte Auswirkungen auf das internationale Atom-Abkommen, sagte Vize-Außenminister Abbas Arakchi am Freitag, wie die Nachrichtenagentur Mehr am Samstag berichtete. Die europäischen Länder sollten vielmehr weiterhin versuchen, die USA davon zu überzeugen, am Abkommen festzuhalten. Wenn Amerika aus dem Atomabkommen aussteige, sei es zu Ende.

Deutschland, Frankreich und Großbritannien wollen den Iran mit EU-Sanktionen belegen, um die USA von einer Aufkündigung des Atom-Abkommens mit der islamischen Republik abzuhalten. In einem Reuters am Freitag vorliegenden vertraulichen Dokument rechtfertigen ...

