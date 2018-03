Die USA haben Russland erstmals vorgeworfen, sich in amerikanische Energienetze zu hacken. Doch den scharfen Worten folgen keine Konsequenzen.

In der Aufregung um neue US-Sanktionen gegen Russland ging ein wichtiger Schwenk der amerikanischen Außenpolitik beinahe unter. Die USA nämlich haben zum ersten Mal überhaupt Moskau öffentlich beschuldigt, eine Reihe von Cyberangriffen auf amerikanische und europäische Kernkraftwerke sowie auf Wasser- und Stromversorgungssysteme verübt zu haben.

So verbreitete das Heimatschutzministerium in dieser Woche, parallel zur Verkündung der Sanktionen gegen Russland wegen Wahlbeeinflussung, einen Report. Darin heißt es: "Seit mindestens März 2016 haben russische Cyber-Akteure auf staatliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturbereiche in den USA abgezielt, einschließlich der Sektoren Energie, Kernenergie, kommerzielle Einrichtungen, Wasser, Luftfahrt und Fertigungsindustrie."

Kenntnis über solche Attacken haben US-Geheimdienste seit Jahren. Forscher brachten schon 2013 russische Hacker mit Hunderten von Angriffen auf Energiebetreiber in Europa und den USA in Verbindung. Doch einen direkten Vorwurf aus der US-Regierung, inklusiver klarer Schuldzuweisung gegen Moskau, gab es in dieser Form noch nie.

Den Hackern gelang es nach offiziellen Angaben nicht, Computersysteme zu sabotieren oder stillzulegen. Aber der Bericht macht deutlich, dass Russland alle Fähigkeiten dazu besitzt, um etwa Kraftwerke zu manipulieren. "Sie können alles nach Belieben aus- oder anschalten. Was bislang fehlt, ist eine politische Motivation", sagte Eric Chien vom Sicherheitstechnologie-Unternehmen Symantec der "New York Times".

Dass die Regierung von Donald Trump schärfere Töne anschlägt, hängt mit innenpolitischen Faktoren zusammen. Einerseits will sich der Präsident im wichtigen Jahr der Kongresswahlen ...

